Peaje para circular en Nueva York desde enero: muchas preguntas en el aire y algunos esperan que Trump lo anule

Muchas dudas y preguntas -no todas con respuesta- están en el aire tras el anuncio ayer de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de activar con tarifas más baratas el suspendido programa de cobro de peajes de la MTA para circular en Manhattan.

¿Cuándo comenzará y dónde se aplicará?

Aplaudida por unos y criticada por otros, la polémica Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program) se cobrará todos los días a partir del 5 de enero de 2025 a los conductores que circulen en la zona más transitada de Manhattan, desde Central Park South hasta el Distrito Financiero.

La tarifa por congestión de Nueva York será la primera en su tipo en Estados Unidos. Se han implementado programas similares en Europa. La versión NYC ha tardado años en concretarse y contempla varias excepciones y modalidades, según la hora, el día de la semana, el ingreso anual del conductor y el tipo de vehículo, entre otras variables.

¿Cuánto se pagará?

La mayoría de los conductores cancelarán $9 dólares sólo una vez al día al ingresar a la zona de congestión. Los camiones, autobuses y otros vehículos más grandes pagarán $14.40, mientras que los camiones grandes y los autobuses turísticos tendrán que pagar una tarifa base de $21,60. Los autobuses de transporte público y de cercanías, ya sean operados por la MTA, otra agencia pública o una empresa privada, seguirán estando exentos del peaje, explicó Daily News.

¿Habrá descuentos?

Quienes ingresen a través de un cruce que ya tiene peaje (los túneles Holland, Lincoln, Brooklyn-Battery o Queens-Midtown) recibirán un descuento de $3 dólares, pagando $6 en la tarifa de congestión.

Los peajes nocturnos también disminuyen. Entre las 9 p.m. y las 5 a.m. la tarifa para automóviles bajará de $9 a $2 dólares, pero el descuento de $3 del túnel no se aplicará durante esas horas.

Hochul dijo ayer que los peajes reducidos ahorrarían a los viajeros diarios casi $1,500 dólares al año y que habría descuentos para los conductores que ganen menos de $50,000 al año.

¿Cómo se estableció esta tarifa?

Hochul redujo 40% el costo a 9$ dólares diarios, tratando de apaciguar a los críticos que decían que los originales $15 eran demasiado altos. Los funcionarios analizaron tarifas entre $9 y 23 dólares diarios antes de decidirse por 15, explicó Winnie Hu, reportera de The New York Times. “No tienen tiempo para nuevos estudios de diferentes niveles de precios si los peajes van a entrar en vigor antes de que Trump tenga la oportunidad de cumplir su promesa de acabar con los precios de congestión”.

Aún está por verse cuántos ingresos generarán realmente los peajes. En cualquier caso, los funcionarios indicaron que no los cambiarían durante al menos tres años. El precio original de $15 dólares podría ser restaurado en 2031.

El mandatario electo Donald Trump se opone. ¿Puede anular el plan cuando llegue a la Casa Blanca?

Podría intentarlo, pero los expertos legales y de transporte dicen que no sería fácil bloquear un programa de congestión que ya estaría en funcionamiento. Podría tratar de retractarse de la aprobación federal o amenazar con retener fondos federales para la ciudad de Nueva York, pero esas medidas probablemente conducirían a largas batallas en los tribunales. Esta semana cinco republicanos de la Cámara Baja que representan partes de NYC y sus suburbios en el Capitolio escribieron a Trump instándolo a bloquear la tarifa por congestión.

Hochul afirmó ayer que su decisión de revivir los peajes no estaba motivada por la reelección del republicano. “No me motiva el calendario de cuándo las personas son elegidas o no elegidas”, dijo. Señaló que los funcionarios de Nueva York han estado trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de Joe Biden para obtener la aprobación final de la tarifa por congestión; y la Administración Federal de Carreteras (FHWA) “está trabajando rápidamente para finalizar los pasos necesarios” en la aprobación federal del plan actualizado, según un portavoz del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Hay al menos nueve demandas contra la tarifa por congestión. ¿Qué pasa con eso ahora?

Todavía están pendientes y algunos opositores a la tarifa por congestión se están movilizando nuevamente. Randy Mastro, un abogado que representa al vecino estado Nueva Jersey, escribió al juez que maneja el caso pidiendo una decisión.

También hay dos querellas de grupos que apoyan la tarifa por congestión y demandaron a Hochul por suspender el plan en junio. El juez Arthur Engoron, que maneja los dos casos, fijó hoy como fecha límite para que los abogados de la gobernadora presenten informes explicando por qué suspendió el plan que ahora reactivó.

¿Qué se busca?

Menos tráfico y accidentes, aire más limpio en la ciudad, y más recursos para mejorar el transporte público: proyectos como modernizar las señales, extender el Metro de la 2da Avenida en Manhattan y hacer que las estaciones sean más accesibles con ascensores.

“Cinco años después de que la legislatura promulgó la ley del estado Nueva York sobre la fijación de precios por congestión, y con 4,000 páginas de análisis, cientos de audiencias y reuniones de divulgación a nuestras espaldas, los neoyorquinos están preparados para los beneficios: menos tráfico, aire más limpio, calles más seguras y mejor tránsito”, alabó en abril el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber.