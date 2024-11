Cristiano Ronaldo deja en el aire su retiro: “En uno o dos años”

La magnífica actuación de Cristiano Ronaldo el pasado viernes al marcar doblete durante la victoria 5-1 de Portugal ante Polonia quedó eclipsada por las declaraciones de la estrella mundial, que pudo haberle puesto fecha a su retiro profesional como futbolista.

Durante una entrevista posterior a la transmisión del partido, los periodistas no dejaron de sorprenderse por el estado físico de Cristiano Ronaldo, quien en su segundo gol empalmó una impresionante chilena para sellar el resultado final. Por eso muchos hablaron de su longevidad en el fútbol y fue el mismo delantero que aclaró las dudas.

“Solo quiero disfrutar. ¿Planear mi retiro? Si tiene que ocurrir, podría ser en uno o dos años… no lo sé. Pronto cumpliré 40“, dijo el actual jugador del Al-Nassr.

Sin embargo Cristiano fue más allá y explicó que todo partirá desde su intención de querer seguir jugando y manteniéndose vigente y cree que el día que no tenga este sentimiento será el momento de colgar las botas definitivamente.

“El día que no me sienta motivado, me retiraré”, añadió.

Por último habló de que a pesar de su fructífera carrera que lo ubica como uno de los mejores jugadores de la historia no tiene intención alguna de dar el paso como entrenador posterior al fin de su paso como futbolista, aunque señaló que nunca se sabe.

“No me veo dirigiendo un equipo; eso no está en mis planes. Mi futuro está en otras áreas fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá qué sucede“, cerró.

Los comentarios son los primeros que realiza el propio Ronaldo desde hace algún tiempo cuando su pareja Georgina Rodríguez también dio una respuesta similar cuando le preguntaron por la despedida de Cristiano del fútbol.

Durante una conversación que tuvo Georgina en el Paris Fashion Weekend de inicios de año, donde sirvió como modelo e incluso lució una camisa del propio Cristiano Ronaldo, la influencer se mantuvo en conversaciones con otras compañeras de labor pero una cámara captó una conversación que al parecer reveló más de lo debido.

Según las palabras de Rodríguez, Cristiano Ronaldo tendría fecha para dejar el fútbol y este podría llegar incluso en menos de un año.

“Cristiano un año más y luego se acabó. Quizás dos, no lo sé“, dijo Rodríguez hacia una de las compañeras de pasarela, en un video que dio la vuelta al mundo por lo espontáneo e inesperado del mensaje.

