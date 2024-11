Niurka Marcos no intentará reconciliación con Juan Osorio

Niurka Marcos, actriz cubana, declaró a Despierta América que no tiene intenciones en reconciliarse con su ex, el productor de televisión y teatro, Juan Osorio.

“Yo no tengo que reflexionar eso, ultimadamente lo tendría que reflexionar él, que hizo un berrinche caprichoso y que quería que las cosas se hicieran como a él le da la gana y no puede ser”, afirmó.

Luego de esto, la vedette comentó: “Y no puede ser no porque yo lo diga, no puede ser porque así es la vida, Juan y yo reconciliamos bien bonito, hasta que él quiso hacer su capricho y que los demás hicieran lo que a él le da la gana y eso conmigo no va a pasar. Yo soy lo único que él en su vida no va a controlar, con la pena”.

En la entrevista, también recordó: “Él y yo reanudamos una amistad hasta que quiso que Irina bailara, jajaja”.

Pero este no fue el único tema del que habló Niurka Marcos, ya que también reaccionó a la premiación que le dieron a Ángela Aguilar.

“Yo creo que todos los organismos, revistas, empresas o lo que sea, tienen la libertad y su derecho de elegir, según su percepción, a quién premiar, y si ellos consideraron que la señorita, o bueno, la señora, se merece el premio, ¿por qué no? La señora Nodal tiene una trayectoria”, dijo.

Defendió a la artista porque consideró que no le quitó el marido a Cazzu. “Qué afán de victimar a las mujeres, dejen de victimizarla”.

Además, insistió: “No dejó a nadie, se fue porque quiso, no fue por ella, fue porque a él le dio la gana y la niña no iba a cambiar eso”.

El público de Despierta América reaccionó a esta declaración y aplaudieron la forma tan frontal en la que abordó el tema: “Hasta que por fin alguien dijo las cosas como son y sin filtros Niurka dijo la realidad y directo al grano”, “Niurka tiene mucha razón, nadie le quita nada a nadie, ellos se van solitos y Nodal será padre de su hija siempre”.

