Harry Potter and the Battle at the Ministry será una de las atracciones de Universal Epic Universe

Esta semana Universal Orlando Resort ha mostrado detalles de una de las atracciones que inagurará próximamente en el Universal Epic Universe. Se trata de Harry Potter and the Battle at the Ministry, inspirado en el universo de la historia creada por J. K. Rowling.

Hace poco se dijo que Universal Epic Universe inaugurará el próximo 22 de mayo y desde siempre se ha prometido que este nuevo parque es uno de los más ambiciosos de Universal Orlando Resort.

Entre las muchas atracciones que tendrá este nuevo parque se incluye el ya mencionado Harry Potter and the Battle at the Ministry, la cual será solo una parte de la experiencia que se ofrecerá en The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic.

Harry Potter and the Battle at the Ministry mezcla diseño, tecnología y una gran historia. Crédito: NBCUniversal | Cortesía

En un comunicado difundido por Universal Orlando Resort se describe la atracción como la “más impresionante de Universal hasta la fecha”. Harry Potter and the Battle at the Ministry mezcla un diseño de primer nivel con alta tecnología, en donde se replica con mucho detalle el Ministerio de Magia.

Además de los diseños que lograrán que cada visitante viva la experiencia inmersiva, el equipo de Universal Orlando Resort ha creado una gran historia que une toda la magia del universo de Harry Potter. Se dice que todos los visitantes serán parte del juicio a Dolores Umbridge.

Durante el recorrido por la atracciones se podrá acceder a las replicas del gran atrio del Ministerio, la oficina de Dolores Umbridge, Archivos Mágicos, una biblioteca, el Departamento de Criaturas Mágicas, la Sala del Tiempo. También podrán abordar ascensores mágicos omnidireccionales.

En el comunicado de prensa dice: “El impresionante atrio del Ministerio de Magia cobra vida en todo su esplendor cuando en la fila de la atracción. Los visitantes encontrarán una estatua restaurada de la Fuente de los Hermanos Mágicos”.

Prometen que esta atracción se convertirá en una de las más impresiones de Universal. Crédito: NBCUniversal | Cortesía

