‘Provocadora’: Aleska Génesis se ve salpicada por el nuevo escándalo de Laura Bozzo

Aleska Génesis se ha visto salpicada por el nuevo escándalo que protagoniza Laura Bozzo, quien durante una cena con la modelo venezolana hizo fuertes críticas contra Samira Jalil y Julia Gama, de La Casa de los Famosos All-Stars.

Para muchos, la modelo venezolana incitó a la peruana para que lanzara fuertes mensajes contra las dos artistas antes mencionadas.

En las redes sociales, hubo muchos mensajes contra Laura Bozzo, pero Aleska también se llevó una buena parte del rechazo, pues muchos consideran que su actitud no fue la mejor.

“Te criticamos por provocadora y fomentar a que Laura hable mal de compañeras de trabajo, pero todo se paga y un día tomarás de tu propio café especial”, “Tú solo demuestras lo que eres con tus acciones… Y la verdad… No es nada bueno ni admirable lo que reflejas”, fueron algunos comentarios que dejaron.

Otros escribieron: “Eres una mujer falsa e incitadora. Lo de Laura hablando mal de Julia es algo que tú no debiste grabar por qué solo expusiste a la anciana esa que es la única que medio te quiere. Por eso te va como te va”.

También hubo quienes dijeron: “A la gente jamás la tienes contenta con nada, eso es en general, al ser una figura pública estás expuesta, sugerencia, sigue, continúa, crece. A la gente jamás le darás gusto y no te esfuerces por hacerlo”.

La modelo tuvo que publicar un tuit en el que dejaba ver su molestia por nuevamente protagonizar una polémica. “Me critican por lo que digo y por lo que no digo..Me juzgan por lo que hago y también por lo que no hago, pero, ¿qué hacemos? Nada. Anoche volví a la gala al estilo Tinkerbell”.

Pero ella no ha sido la única que ha hablado de esto, ya que Laura Bozzo, la principal señalada, escribió en sus cuentas en redes sociales: “Quiero pedir públicamente disculpas por mis declaraciones contra Samira Jalil y Julia Gama, no era mi intención atacarlas por ser migrantes ya que yo y mi familia lo somos, toda mi carrera ha sido en apoyo a estas personas que buscan un futuro mejor sacrificando separarse de sus familias, he ayudado a cientos a salir de Venezuela y mis campañas en Tijuana son por todos conocidas”, dijo.