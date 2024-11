María Celeste Arrarás indignada a por el precio de una obra de arte

María Celeste Arrarás ha demostrado a lo largo de su carrera la importancia de las redes sociales como herramienta para expresar y defender causas que considera justas. Su compromiso con temas sociales, especialmente en la lucha por los derechos de los animales, la ha llevado a utilizar estas plataformas para llamar la atención sobre situaciones que requieren intervención y empatía. Sin embargo, recientemente, ha centrado su foco en una cuestión controvertida: los límites del arte y su comercialización.

Todo inició con la obra “Comedian”, creada por el artista conceptual Maurizio Cattelan. Esta pieza, que consistía en una banana pegada a la pared con cinta adhesiva, se convirtió en una de las obras más discutidas desde su presentación en el Art Basel de Miami en 2019, cuando fue vendida por la sorprendente suma de $150,000. La indignación de algunos críticos se reavivaron con la reciente subasta de la misma por la asombrosa cifra de $6.2 millones en Sotheby’s.

“¡Llora ante los ojos de Dios! ¿Recuerdan esta supuesta obra de arte que se vendió en la Feria de Arte de Miami por $150,000 en el 2019? Dio mucho de qué hablar teniendo en cuenta que de artístico no tienen nada, que la banana se iba a podrir y que en el mundo hay tanta hambre que muchos darían lo que no tienen por comerse esa banana. Pues en una nueva serie del mismo artista Maurizio Cattelan, se ha vendido otra banana pegada a la pared con cinta adhesiva industrial… ¡Por $6.2 millones! No paro de pensar en todas las cosas que se podrían hacer para ayudar a los necesitados con ese dinero“, fue el mensaje que subió a Instagram.

Arrarás se ha preguntado: ¿Dónde están los límites del arte? ¿Qué define lo que es arte auténtico y cuándo una creación desliza hacia la burla? Sus cuestionamientos no solo invitan a la reflexión sobre la naturaleza del arte, sino que también ponen de relieve el impacto de la mercantilización en el mundo artístico actual. Para muchos, la venta de “Comedian” es una crítica del arte y a cómo el valor monetario puede eclipsar el significado de una obra.

María Celeste utiliza su voz para resaltar estas cuestiones, creando un espacio de diálogo sobre la percepción del arte en la sociedad contemporánea, así como su relación con el valor económico que le atribuimos. En definitiva, su activismo a través de las redes sociales se convierte en un llamado a la reflexión sobre lo que se considera arte y su relevancia en nuestras vidas.

