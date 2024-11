Aaron Judge habla sobre la situación de Juan Soto con Yankees: “No hemos hablado mucho”

El futuro de Juan Soto en las Grandes Ligas se ha convertido en una de las mayores incertidumbres debido a que muchos equipos están enfocados en poder hacerse con sus servicios para la próxima temporada de la Major League Baseball (MLB), siendo los New York Yankees uno de los más interesados para poder mantenerlo dentro de sus filas.

Ante este motivo el MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, habló sobre el éxito que registraron en esta temporada y destacó que seguirán haciendo todo lo posible para poder alcanzar el título de campeón; sin embargo, la salida de Soto representaría un grave problema para el equipo en caso de salir en esta temporada baja, por lo que fue preguntado sobre su visión ante este hecho.

Durante una entrevista ofrecida para SNY, el toletero de los Bombarderos del Bronx sostuvo que no ha entablado conversaciones con Juan Soto durante los últimos diás debido a que reconoce lo difícil que es el tema de las negociaciones con tantos equipos que están enfocados en poder hacerse con sus servicios; ante este hecho consideró que está haciendo este trabajo para definir con cuál equipo puede brillar más y obviamente tener un mejor contrato.

“No he hablado con él en absoluto. Creo que lo mejor es darles espacio a esos muchachos. Hablé con él toda la temporada y él sabe lo que sentimos por él y creo que lo más importante ahora es dejarlo hacer lo suyo con su familia, rezar al respecto, hablar con la gente y tomar la decisión correcta para él y su familia”.

La contratación de Juan Soto representaría un fuerte gasto económico para los Yankees, debido a que tendrían que pagar unos $100 millones de dólares en solo dos jugadores por cada temporada, situación económica que los hace pensar sobre lo que harán y que poco como favoritos a los New York Mets, quienes están dispuestos a pagar la cantidad que sea necesaria.

“Sinceramente, no es mi dinero. Realmente no me importa, siempre y cuando consigamos a los mejores jugadores, que consigamos lo máximo que podamos, estoy contento con lo que sea. Nunca he pensado en quién recibe el mejor salario, simplemente haré lo que sea para conseguir a los mejores jugadores. Creo que a eso se reduce todo”, enfatizó.

