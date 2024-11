Piden a TSA mayor vigilancia a migrantes en aeropuertos de Estados Unidos, según reporte

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considera que los controles a inmigrantes en aeropuertos son insuficientes, por lo que sugieren aumentar las acciones de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Según el reporte, las peticiones de identificaciones a extranjeros en vuelos interestatales son insuficientes para mantener a los inmigrantes “de alto riesgo” fuera de los vuelos nacionales, esto luego de una revisión de datos de varias agencias, incluidas la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), de la que depende la Patrulla Fronteriza, y la oficina de servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La CBP, el ICE y la TSA han desarrollado e implementado políticas y procedimientos para examinar a los no ciudadanos”, expone el informe. “Los funcionarios de inmigración de la CBP y el ICE que entrevistamos reconocieron los riesgos de permitir que los no ciudadanos sin identificación ingresen al país, pero ni la CBP ni el ICE realizaron una evaluación de riesgos integral para estos no ciudadanos para evaluar el nivel de riesgo que presentan estas personas y desarrollar las medidas de mitigación correspondientes”.

Hay partes del reporte que no pueden conocerse, debido a que fue sellado por motivos de seguridad nacional, pero los investigadores sugieren aumentar las revisiones a inmigrantes.

“Si la CBP y el ICE continúan permitiendo que los no ciudadanos (cuyas identidades los oficiales de inmigración no pueden confirmar) ingresen al país, pueden aumentar inadvertidamente los riesgos para la seguridad nacional“, se agrega en las conclusiones.

El DHS respondió al reporte revelado a finales de septiembre pasado y afirmó que hay actualizaciones constantes sobre las revisiones para no-ciudadanos en vuelos domésticos.

“Antes de permitir que los no ciudadanos sin identificación [de los EE.UU.] aborden vuelos nacionales, la TSA les exige que se sometan a una investigación y un control adicionales”, indica la agencia.

El reporte surgió durante las campañas de las elecciones generales, cuando el Comité Judicial de la Cámara de Representantes señaló que al menos 250 migrantes en listas de vigilancia terrorista, de los cuales al menos 99 fueron liberados en el país.

“Debido al proceso de CBP y ICE para inspeccionar y liberar a los no ciudadanos, los métodos de la TSA para detectar a las personas que representan una amenaza no necesariamente evitarían que estas personas abordaran vuelos”, se expone.

El DHS criticó algunos de los hallazgos, al considerar que son “imprecisos” y “sin considerar el contexto”, pero señaló que continuará con la vigilancia de personas.

“La TSA realiza procedimientos de verificación de identidad para asegurarse que el nivel apropiado de revisión es consistente con el riesgo. La mayoría de los pasajeros presentan una forma aceptable para establecer su identidad”, se indica.

A todos los estadounidenses se les recuerda que a partir de mayo de 2025, la TSA ya no aceptará una licencia de conducir regular, sino una considerada REAL ID, con elementos de seguridad mejorada.

Los inmigrantes también pueden utilizar un pasaporte de su país o una Green Card.