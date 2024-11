Pitbull Cruz revela los motivos por los que no tendrá revancha contra Rayo Valenzuela

El boxeador y antiguo campeón mundial mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz, aseguró que no desea perder el tiempo esperando su revancha con José ‘Rayo’ Valenzuela a pesar de estar completamente dispuesto a conseguirla, por lo que ya piensa en la búsqueda de un nuevo rival con el que espera poder seguir sumando victorias para su registro y así recuperar su antiguo cetro.

A pesar que muchos esperaban un nuevo combate entre estas dos figuras, el Pitbull regresará el próximo 1 de febrero de 2025 contra Ángel ‘Tashiro’ Fierro en un intenso duelo donde espera poder quedarse con el triunfo; asimismo destacó que no conoce los motivos por los que no se realizó el combate contra Valenzuela.

“Por problemas de él con su equipo de trabajo y yo no estoy para perder el tiempo. No, no me importa y no sé qué problemas tenga”, expresó el peleador durante una entrevista ofrecida para Fight Hub, donde se mostró un poco consternado por esta situación al demostrar su deseo por la revancha.

No descarta la revancha.

A pesar de esta situación el peleador azteca consideró que tiene todas las opciones abiertas para poder lograr la revancha contra el Rayo Valenzuela y consideró que es algo que puede ocurrir para el próximo año o en los siguientes, siempre y cuando se logre un acuerdo entre ambas partes.

“No la descarto.Pero ahora sí que me gustaría hacerte la pregunta, responder con una pregunta, ¿Qué tipo de peleas quieren? ¿Qué tipo de deporte quieren ver dentro del mundo del boxeo, golpes o un maratón?”, resaltó.

“Creo que nadie está contento con esa pelea. Ahora sí que es un deporte de puños y hoy en día ya se dedican solo a correr y correr, y creo que los jueces es por lo que se están dejando llevar”, concluyó el peleador en sus declaraciones.

