Hijo de Nicandro Díaz habló de las diferencias con la novia de su padre

La muerte de Nicandro Díaz, productor de la exitosa telenovela “Soy tu dueña”, el 18 de marzo generó una ola de especulaciones y controversias que rodearon su legado y las relaciones familiares. Acompañado de su novia, Mariana Robles, él falleció de manera inesperada, lo que llevó a la aparición de diversas versiones sobre las causas de su deceso, alimentando aún más el interés mediático.

Uno de los aspectos más polémicos que surgió tras la muerte de Díaz fue la disputa entre Robles y los hijos del productor, Nicandro hijo y Sebastián, así como su exesposa, Cynthia Butrón. Además, se mencionaron audios en los que el productor supuestamente expresaba su descontento hacia sus parientes, lo que avivó aún más la controversia sobre la herencia y la administración de su legado.

“Ha habido una controversia innecesaria. No hay nada que pelear. Nicandro era una persona muy ordenada, muy derecha, muy cuadrada. Entonces, claro que todo está en orden. Dejó un testamento y está todo en orden. No tenemos peligro de nada, ni estamos peleando nada, ni está en riesgo nada del patrimonio. Ese testamento me lo hicieron llegar al quinto día”, dijo Cynthia a ‘De Primera Mano’.

Los hijos de Nicandro no tardaron en manifestar su descontento con la situación, acusando a Robles de comportarse de manera inapropiada desde el inicio de su relación con su padre. Este conflicto familiar no solo ha puesto en evidencia las tensiones inherentes a la dinámica tras la muerte de un ser querido, sino que también ha resaltado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde las emociones y los intereses económicos a menudo chocan.

“Desde el día cero ha estado mintiendo. No ha sido directa, no ha sido franca. A nosotros no nos dio la cara. Cuando viajamos a Cozumel, esperábamos verla ahí, hablar de lo que había sucedido y que nos entregara las cosas (de mi papá), el celular, la cartera“, agregó uno de los hijos del productor.

La muerte de Díaz ha desencadenado una serie de controversias que han puesto de manifiesto las dificultades que pueden surgir en el seno de una familia tras la pérdida de un ser querido. La situación de Mariana Robles y los hijos del productor refleja no solo los desafíos personales, sino también las complicaciones legales y emocionales que pueden acompañar a la herencia.

Sigue leyendo:

· Expareja del fallecido Nicandro Díaz reveló cómo se encuentra su situación tras graves acusaciones

· Hija de Nicandro Díaz pide que no le crean a Mariana Robles, la última novia de su padre

· Marjorie De Sousa se muestra devastada por el fallecimiento del productor Nicandro Díaz