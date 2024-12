Alacrán Berchelt lanza reto al ganador de la pelea entre Óscar Valdez y Vaquero Navarrete

El boxeador Miguel ‘Alacrán’ Berchelt manifestó su profundo deseo de poder ser el próximo rival de Óscar Valdez o Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete luego que estos dos definan quien se convertirá en el próximo campeón mundial de la división súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el próximo 7 de diciembre para así poder tener la oportunidad de hacerse con el cinturón.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Zanfer TV en la que se siente con la plena confianza de poder luchar por el título mundial de la OMB luego de superar por decisión unánime a Mauro Hasan en el combate que protagonizaron hace un tiempo.

“Me encantaría que el Vaquero o Valdez me dieran una oportunidad de ir por un campeonato mundial. Pero si no pasa eso, tengo que seguir haciendo mi carrera en peso ligero, donde hay muy buenos campeones, hay muy buenos tiburones. Si me dieran una oportunidad, bendito Dios, tengo muy buenos promotores que pueden conseguir esa pelea. Yo ya cumplí hoy, que cumplan ellos (Vaquero y Valdez) el 7 y ya luego nos veremos las caras”, expresó.

El Alacrán Berchelt consideró que el año 2025 será el destinado para poder convertirse en el próximo campeón mundial y así poder cumplir con el sueño que se fijó a los 18 años cuando se fue de su casa en búsqueda de iniciar una carrera como peleador profesional.

“Resiliencia. Sin duda, soy un chavo que se fue de su casa a los 18 años con 500 pesos en la bolsa. He logrado muchas cosas, logré ser campeón del mundo cuatro años con seis defensas. Sigo soñando en grande, me sigo despertando con esa mentalidad y con ese ímpetu en el corazón. Y lo voy a seguir haciendo. Sin duda, creo que viene un 2025 muy grande para mí, para el Alacrán Berchelt. Este 2024 ya lo culmino aquí, pero el 2025 pinta para grandes cosas. Ojalá me den una pelea de título. Este Alacrán pica y pica duro, y todavía tiene con qué”, resaltó.

Aprendiendo tras cada pelea

Para finalizar, el peleador sostuvo que sumó un gran conocimiento como atleta luego de su último combate contra Hasan y espera aplicar todas estas nuevas prácticas en los próximos combates para ser un rival mucho más complicado de vencer.

“Mucho aprendizaje. De mis 40 peleas que tengo, 36 habían terminado por la vía del nocaut. Casi todas acaban rápido. Lamentablemente, este argentino salió muy tozudo, tenía mucha experiencia en el extranjero. Me deja mucha experiencia, hacía tiempo que no boxeaba a 10 rounds. Creo que esta es apenas la tercera vez (cuarta) que me voy a decisión, la primera fue Miura, una a seis rounds y esta a 10 rounds. Es mi tercera decisión en las 41 peleas que llevo”.

