Khloé Kardashian opinó sobre el uso del Ozempic en Hollywood

La modelo y empresaria Khloé Kardashian opinó sobre el usó del medicamento Ozempic, prescrito inicialmente para personas con diabetes tipo 2, pero se ha extendido su uso para bajar de peso.

Con respecto al uso frecuente de este producto en Hollywood, la integrante del clan Kardashian aseguró en una entrevista con Bustle publicada el martes 3 de diciembre. que las decisiones que las personas tomen con respecto a su peso no deberían importar.

Asimismo destacó que le han dicho que su pérdida de peso se debe a una cirugía cuando en realidad ha trabajado muchos años para conseguir su peso ideal. A su juicio, lo importante es que las personas se sientan bien consigo mismas.

“Durante los últimos tres años, la gente dice, ‘Debes haberte operado porque perdiste peso de repente’. Yo digo, ‘¡Ha sido un viaje de 10 años! ¿De qué hablan?’”, dijo. “Pero incluso si la gente se opera o se une a la moda de Ozempic, digo, ‘¡A quién le importa!’. Mientras las personas se sientan bien consigo mismas, ¿quién soy yo para juzgar?”, opinó.

Incluso bromeó diciendo: “Solo estoy enojada porque [Ozempic] no existía hace 10 años”.

Khloé Kardashian dijo que ha batallado durante años con su peso y su autoestima. Crédito: Evan Agostini | Mezcalent

Khloé Kardashian habló sobre su propio proceso de lucha con su peso. Según dijo comenzó a ir al gimnasio en medio de su difícil matrimonio con Lamar Odom, quien sufrió una sobredosis fatal en 2015. La empresaria acudió a un terapeuta pero algo que le dijo de manera privada terminó en un tabloide. Es por eso que dejó de ir al terapeuta y comenzó a ir al gimnasio como una manera de desahogo.

Tras incursionar en la vida fitness, Khloe aseguró que se sentía mejor con los cambios en su cuerpo. “Como subproducto, mi cuerpo comenzó a cambiar. Me encantaba cómo me sentía. Me encantaba ponerme a prueba y desafiarme. Y lo he estado haciendo durante más de 10 años ahora, y me encanta”.

Kardashian comentó que los comentarios que otras personas hacían constantemente sobre su pérdida de peso la afectaron profundamente.

“Pero cuando comencé a perder peso, recibí lo mismo. Me avergonzaban por ser gorda todos los días cuando era más grande, y luego cuando perdí peso, la gente decía, ‘¿Cómo te atreves, eres tan insegura, estás siguiendo a la sociedad?’. Y yo digo, ‘¡OK, ustedes son tan confusos!’. Me di cuenta de que nunca harás feliz a todo el mundo. Tengo que hacer lo que es mejor para mí”.

