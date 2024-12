Frederik Oldenburg no plantea casarse con Carmen Villalobos

Frederik Oldenburg está atravesando un momento excepcional en su vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. El presentador venezolano, conocido por su carisma y talento, está a punto de estrenar la nueva temporada de “Exatlón Estados Unidos All-Stars” en colaboración con Telemundo, una oportunidad que reafirma su posición en el mundo del entretenimiento en los Estados Unidos.

En una reciente entrevista con HOLA! AMÉRICAS, Frederik compartió su felicidad en su vida personal, especialmente en su relación con la actriz Carmen Villalobos. Juntos, planean celebrar las festividades de fin de año, una época que promete ser especial para ambos. Su conexión parece ser sólida, y Oldenburg no escatima en elogios hacia la colombiana, describiendo la relación como una fuente de alegría y estabilidad.

Ante la pregunta de si tienen planes de formalizar su compromiso en 2025, Frederik respondió de manera diplomática. Afirmó que prefiere permitir que la relación evolucione de manera natural, sin la presión de establecer plazos o expectativas. Esta forma de abordar el compromiso refleja una madurez emocional y un enfoque saludable hacia el amor, donde lo más importante es disfrutar del momento presente.

“No tengo planes, no tenemos planes. No hay planes para el año que viene, nada relacionado con bodas o a comprometernos. El único plan que tenemos es disfrutar el día a día”, contó el venezolano.

El estado de Oldenburg es un recordatorio de que cuando se logra un balance entre la vida profesional y personal, se puede alcanzar una felicidad auténtica. Con su carrera en ascenso y un vínculo fuerte con Carmen Villalobos, Frederik es un ejemplo de cómo la plenitud puede manifestarse en diferentes facetas.

“Nosotros, incluso en las redes sociales cuando posteamos, cuando lo compartimos con la gente, la gente nos pregunta y Carmen se anima y responde. Nosotros vivimos el día a día y mira el tiempo que ha pasado allá. Ella estuvo conmigo en la séptima temporada (de Exatlón), en la octava temporada, ahora la novena. Pero es el paso a paso, es el paso a paso, es la convivencia del paso a paso. Vivir todos los días como el último cuando estás con tu pareja. Disfrutarlo, disfrutarlo. Ese es el plan para el 2025, seguir disfrutando“, añadió.

