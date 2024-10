Así confirma Frederik Oldenburg que su relación con Carmen Villalobos sigue sólida

Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos son en la actualidad una pareja muy querida por el público hispano, pero siempre hay uno que otro detractor que quiere pensar lo contrario y generar caos con comentarios malintencionados.

Carmen y Frederik, por su parte, viven su amor sin darle mayor importancia a todas esas voces detractoras, porque quieran o no esto es algo que no van a poder evitar. Ser parte de la farándula los expone mayormente, aún y cuando una situación como ésta puede ser muy común fuera del mundo del espectáculo.

En una publicación reciente de Instagram nos dimos cuenta sobre cómo es su relación, medianamente. Con este mensaje, el famoso conductor de Exatlón USA no sólo dice cuánto ama a su pareja, sino que además comenta cómo el tema de las fotos es algo que ya han hablado y en el que Carmen parece llevar mayor autoridad: “Por más sonrisas y momentos maravillosos como estos. Acompañarte y verte trabajar es increíble, una experiencia que he disfrutado al máximo, mi admiración por tí sigue creciendo y me llena de orgullo cada logro en tu extensa carrera”.

“Rumbo a dos años juntos 😍 Te amo demasiado @cvillaloboss.Pronto sumarás un nombre más a la lista de tus personajes”, dice el conductor, quien no dejó pasar la oportunidad para destacar a quién le pertenecen estas imágenes, agregando lo siguiente: “Quiero dejar claro que estas fotos las tomé yo, lo digo porque algunas veces (siempre) te quieres apoderar de todas las fotos 😅 y no es así. Y a ustedes gracias por tanto cariño los queremos”

Carmen, como era de esperarse, contestó al mensaje de amor de su amado pero también se sumó al tema de las imágenes: “Ay amor, qué mensaje más bello. Fui la más feliz de tenerte en el set, pero esta vez como actriz. Que me vieras actuando fue muy emocionante. Te amo demasiado y no puedo creer el tiempo que llevamos juntos”.

Sobre las foto, Villalobos también agregó: “Es que tu nunca tomas fotos, entonces ajá, cuando yo tomo fotos lindas las quieres ¡y no!, si quieres fotos lindas, toma tú fotos lindas, como estas. ¡Te amo! No quiero que te vayas”.

