Cinco temas que resaltan de la entrevista de Time a Donald Trump, que lo nombró “Persona del año”

Nueva York – El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo garantizar que bajará el costo de alimentos y otros productos como prometió insistentemente durante su campaña electoral.

En entrevista con la revista Time, que lo nombró “Persona del Año” y le dedicó su portada, el republicano dijo que no pensaba que su presidencia sería un fracaso de no cumplir con esa promesa económica.

La promesa de bajar el costo de alimentos y otros productos

“Mira, ellos levantaron (los precios). A mí me gustaría bajarlos. Es difícil bajar estas cosas cuando están arriba. Tú sabes, es muy difícil. Pero yo pienso que ellos pueden hacerlo. Yo creo que la energía los va a bajar. Yo creo que una mejor cadena de suministros va a bajar (el costo de los productos). Tú sabes, la cadena de suministros sigue rota. Está rota. Tú lo ves. Tú sales a los muelles y ves todos esos contenedores”, respondió Trump.

Buena parte del discurso de presidente electo cuando aún era candidato se centró en el compromiso de atajar los efectos de la inflación, esfuerzo que se traduciría en una reducción en los precios y otros productos básicos, y más dinero en el bolsillo de los consumidores.

Proyecto 2025

El magnate también fue cuestionado sobre sus alegados vínculos con el Proyecto 2025 en el contexto de que cinco de los nominados a su gabinete tenían vínculos con la iniciativa conservadora.

Trump alegó que no está en desacuerdo con todo, pero sí “con algunas cosas” contenidas en el documento de 800 páginas.

“Yo específicamente no quería leerlo porque no estaba bajo mis auspicios, y yo quería poder decir eso, tú sabes, la única forma que puedo decir que no tengo que ver nada con eso es si uno no lo ha leído. Yo no quiero leer—yo no quise leerlo. Ya leí suficiente sobre eso. Ellos tienen algunas cosas que son muy conservadoras y muy buenas. Ellos tienen otras cosas que a mí no me gusta. Yo no voy a ir a artículos individuales, pero no tengo nada que ver con Proyecto 2025. Ahora, si nosotros tenemos a algunas pocas personas que estuvieron involucradas, ellos tienen cientos de ellos. Esto es un documento grande, por lo que entiendo”, argumentó.

Trump consideró “inapropiado” que salieran con el texto antes de las elecciones.

“Yo les dejé saber, sí. Yo no pienso que fue apropiado, porque no soy yo. ¿Por qué ellos harían eso? Ellos complicaron mi elección al hacerlo, porque la gente trató de asociarme y yo no estoy de acuerdo con todo ahí, y hay algunas cosas con las que vehementemente estoy en desacuerdo, y yo pienso que fue inapropiado que salieran con un documento como este antes de mi elección”, insistió.

Mano dura contra la inmigración ilegal

Otro asunto que resaltó de la entrevista fueron las propuestas migratorias que Trump identificó como las que más convencieron a los electores a votar por él.

A la pregunta de cómo pensaba usar a las fuerzas militares para deportar inmigrantes en vista de que “The Posse Comitatus Act” o “Fuerza del condado” prohíbe usar a la milicia para aplicar la ley nacional, contestó: “Bueno, no lo hace, no lo hace si hay una invasión en nuestro país, y yo considero que hay una invasión en nuestro país. Tenemos criminales llegando a nuestro país que nunca habíamos visto, que nunca habíamos visto antes. Tenemos personas llegando a unos niveles y en record númericos que nunca habíamos visto antes. Y yo solo voy a hacer lo que la ley permita, pero voy a llegar hasta el nivel máximo de lo que la ley permita. Y yo creo que en muchos casos, los alguaciles y otros oficiales de ley van a ayudar. También tenemos a la Guardia Nacional. Nosotros tendremos a la Guardia Nacional e iremos tan lejos como me sea permitido ir, de acuerdo con las leyes de nuestro país”, expuso.

Trump añadió que a los detenidos por entrar ilegalmente a Estados Unidos los mandará a cada país que corresponda o no hará negocios con esos países.

Cuestionado sobre si necesitará o no construir más centros de detención, no lo descartó.

“No, porque, mira, nosotros tenemos que hacerlo de todas formas. Porque, mira, ellos trajeron millones de gente, y mucha de esa gente han sido, tú sabes, sacada de cárceles y prisiones. Tú miras a la población carcelaria, lo que está pasando en todo el mundo, excepto aquí. No, ellos, yo no puedo ni concebir, por qué ellos permiten a criminales, criminales conocidos, personas de cárceles con tremendos récords…”, planteó.

A insistencias sobre si habrá o no más campamentos de detención para migrantes, declaró: “Bueno, podrían haber. Lo que sea necesario para sacarlos. No me importa. Honestamente, lo que sea necesario para sacarlos. De nuevo, está absolutamente fuera de los confines de la ley, pero si se necesitan nuevos campamentos, pero yo espero que no necesitemos demasiados porque los quiero fuera, y yo no los quiero sentados en un campamento por los próximos 20 años”.

A la pregunta de si restablecerá la política de separar familias, expresó: “No lo creo. No lo necesitaría, porque, primero que todo, no era mi política. Fue la política de (Barack) Obama. Yo no construí celdas en cárceles para niños. El lo hizo. Si miras al 2014…”.

“Yo no quiero litigar el pasado. Solo lo estoy preguntando si usted haría eso”, replicó la revista.

“Bueno, dijiste tu política. Esto fue una política de país. Yo no creo que tendremos que hacerlo, porque vamos a enviar a toda la familia de vuelta a su país”, afirmó Trump.

“Preferiría deportarlos juntos, sí, en lugar de separados. Por cierto, cuando hablas de separación, we have nosotros tenemos 325,000 niños aquí durante los demócratas y esto fue hecho por demócratas, que ahora mismo son esclavos, esclavos sexuales o están muertos, y a ellos se les permitió estar aquí…”, cuestionó.

A Trump además se le preguntó si deportar millones de migrantes que son trabajadores agrícolas no aumentaría aún más el costo de los alimentos. A esto el presidente electo contestó que dejarán entrar a personas pero de manera legal.

“Nosotros no queremos a personas que vengan de prisiones. Nosotros no queremos las cárceles de Venezuela o de muchos otros países, y no solo de países sudamericanos.No queremos que se abran las cárceles hacia nuestro país. No estamos aceptando sus prisioneros. No estamos aceptando sus asesinos. No estamos aceptando su gente de instituciones mentales. No lo estamos haciendo”, repitió.

Desmantelamiento del Departamento de Educación

Sobre el posible desmantelamiento del Departamento de Educación, Trump señaló que quieren mover las escuelas de vuelta a los estados.

“Nosotros estamos al tope de cada lista en términos de educación, y estamos en el tope de la lista en términos del costo por estudiante, y nosotros queremos moverlos de vuelta a los estados, y vamos a invertir la mitad de ese dinero en un producto mucho mejor. Nosotros vamos a tener, yo creo que podemos competir con Noruega y Dinamarca y Finlandia y otros países. Y yo te voy a decir, China está al tope de la lista también. Mayoría de las listas”, apuntó.

Trump agregó que mover de vuelta a los estados significa un virtual cierre del Departamento de Educación en Washington.

“Bueno, tú vas a necesitar alguna gente para asegurarte que están enseñando inglés en las escuelas. Ok, tú sabes, inglés y matemáticas, vamos a decir. Pero queremos mover la educación de vuelta a los estados…”, recalcó.

El conflicto en Gaza

En cuanto a conflictos internacionales, uno de los que fue abordado fue el de Israel y Palestina.

En este contexto, se le preguntó a Trump si habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre si interés de que finalice la guerra en Gaza antes de asumir oficialmente la posición.

“Yo creo que, antes de hablar sobre eso, pienso que Medio Oriente es un problema más fácil de manejar que lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Ok, yo quiero decir eso de entrada. El Medio Oriente va a ser resuelto. El Medio Oriente ha sido, es una cosa horrible. El 7 de octubre fue una cosa horrible. Todo el mundo está olvidando de manera conveniente el 7 de octubre, pero eso fue un día horrible para el mundo, no para Israel, para el mundo. Y yo creo que el Medio Oriente va a recibir, mientras hablamos, las cosas están ocurriendo de manera muy productiva en el Medio Oriente. Yo pienso que el (asunto del) Medio Oeste se va a resolver…”, sostuvo

“¿Netanyahu le dio seguridad de cuándo iba a acabar la guerra?”, preguntaron directamente a Trump.

“Um, yo no quiero decir, pero yo pienso que él se siente confiado. Yo pienso que él confía mucho en mí, y yo pienso que él sabe que quiero que acabe. Yo quiero que todo acabe…Yo no quiero gente muriendo, sabes? Yo no quiero gente de ningún lado muriendo, y eso incluye Rusia, Ucrania, o ya sean los palestinos y los israelíes, todos los de las distintas etnias que tenemos en el Medio Oriente. Hay tantas etnias diferentes. Pero yo no quiero a la gente muriendo”, respondió.

Cuando se le pidió que fuera más específico sobre las cosas productivas que están pasando, declaró: “No, no puedo. O sea, me gustaría, me encantaría, pero no puedo. Nosotros vamos a sentarnos por un periodo de tiempo, espero que pronto, y yo te diré todas las cosas que están pasando”.

Trump afirmó que respalda un plan de paz que puede tomar diferentes formas.

A la interrogante sobre si respalda una solución con dos estados, contestó: “Yo apoyo cualquier solución que podamos llegar para alcanzar la paz. Hay otras ideas más allá de los dos estados, pero yo apoyo lo que sea, lo que sea necesario para lograr no solo paz, una paz duradera. Esto no puede seguir así cuando cada cinco años termina en tragedia. Hay otras alternativas”, aseguró.

