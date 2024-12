Hansi Flick pide igualdad a los árbitros de la liga española

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que no gastará “energía” en lamentar su sanción de dos partidos por su expulsión en el partido ante el Real Betis, y espera que los árbitros “decidan de la misma manera en otros banquillos”.

El alemán pidió a sus jugadores que jueguen “100% concentrados” el partido de este domingo ante el Leganés.

Y declaró: “Creo que mi reacción no fue tan exagerada. Fui al banquillo. Quizás tendría que haber ido un poquito más suave. Cuando empezamos la temporada le dije al equipo que yo no quiero estar quejándome en el campo, no quiero que nos quejemos en el terreno de juego de los árbitros ni de los contrincantes. Estamos jugando al futbol, vamos a poner el foco en eso. No vale la pena perder energía con otras cosas que no podemos cambiar”.

En este sentido, recordó que cuando un árbitro toma una decisión “no” se puede “cambiar” y que por eso “hay que aceptarla”. “Tengo que aceptar la roja. Me sabe mal, pero esta es una liga diferente a las que yo estaba acostumbrado; acabo de llegar y ya me he llevado mi tarjeta. Lo acepto y tengo que trabajar en mi comportamiento, pero quiero que los árbitros decidan de la misma manera en todos los partidos, también con relación a otros banquillos”, expresó.

Hansi Flick terminó expulsado ante el Betis. / AP Photo: Miguel Oses

Su sustituto en el banquillo será Marcus Sorg. “Se comunican muy bien con todos. Es un entrenador con muchísima experiencia, está teniendo un desempeño fantástico aquí, tiene un gran conocimiento del futbol. Creo en él al 100% y tiene la competencia necesaria para gestionar el banquillo mañana”, manifestó.

DT del FC Barcelona con rotaciones ante Leganes

En otro orden de cosas, valoró el duelo ante los pepineros. “Al equipo le he dicho que todo depende de nosotros, que todo depende de si jugamos al 100% concentrados. Todos los equipos intentan encontrar nuestra debilidad, eso es normal, y mañana van a pelear hasta el final para intentar obtener algún punto. Yo quiero que el equipo esté 100% concentrado, quiero que respeten al contrincante, pero debemos jugar nuestro partido con nuestro estilo“, apuntó.

Sin embargo, no ha querido desvelar si hará rotaciones. “Mañana jugamos en contra el Leganés y todavía no estamos pensando en el partido contra el Atlético. Hay que tomar decisiones con los jugadores que han jugado los últimos partidos; tenemos también a jugadores de altísimo nivel en el banquillo y está muy bien tener piernas frescas en el campo”, subrayó.

Así, tampoco dijo nada de si Raphinha descansará. “Hoy es su cumpleaños y lo he visto muy fresco, con mucha energía positiva. Mañana hablaré con él todavía, no he tomado la decisión”, indicó, antes de hablar del uruguayo Ronald Araujo, que espera que “juegue algunos minutos”. “No estoy seguro de que vaya a salir en el once inicial, pero mi plan es que juegue mañana algunos minutos. Cuántos, no lo sé”, expuso.

Seguir leyendo:

Guillermo Almada confirma su renuncia del Club Pachuca

Cole Palmer quiere hacer de su popular celebración una marca registrada

Edoardo Bove sale del hospital tras implantarle un desfibrilador