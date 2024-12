Nicky Chávez: ¿por qué rechazó estar en La Casa de los Famosos: All Stars? 

Nicky Chávez fue una de las participantes más controversiales que ha tenido La Casa de los Famosos, por eso se pensó que podría entrar de nuevo a la mansión ubicada en México para redimirse y conquistar al público del exitoso reality show de la cadena Telemundo.

En una reciente conversación con varios reporteros, la hija del exboxeador Julio César Chávez comentó que viene de hacer cinco realities y por eso considera que ha llegado de mostrar otra faceta en su carrera.

“Me han invitado a tres realities, ya rechacé La Casa de los Famosos (Telemundo), que de repente mi diablito me dice ‘entra, entra’, pero no. Hay otros por ahí que no suenan tan mal, no estoy peleada con los realities, gracias a estos es que poquita o mucha gente me conoce. Ahorita estoy en Las estrellas bailan (en Hoy). Me encantan los realities porque me gusta jugar a la villana también, se me da bien”, comentó.

La joven explicó que aunque es un formato en el que se siente cómoda, estudió actuación y por eso le gustaría explotar más esa parte o la conducción de algún programa.

Luego de esta declaración, le preguntaron a Nicky Chávez cuál fue el motivo por el que no quiso unirse en esta oportunidad a La Casa de los Famosos.

Ante la interrogante, contestó: “Lo que no me convenció es que yo creo que hoy son más las cosas que tengo que perder que antes. Cuando a mí me agarró La Casa de los Famosos, yo tenía un año de graduarme aquí, jamás había hecho nada televisivo, nunca había hecho un reality, estaba bien verde y entré a la boca de los lobos, al reality más grande que existe. Mi mánager me decía mucho que si lo sobrevivía iba a aguantar todo en este medio y así fue, me hizo una coraza para aguantar todo y más”.

Indicó que Manelyk González, Rey Grupero y Salvador Zerboni le han insistido en que se sume a esta nueva experiencia, pero considera que no es el momento.

“La gente ya sabe cómo soy, pero me gustaría que vieran más mi talento. Creo que mucha gente se sorprendió con lo bien que bailo, me tengo que echar esa palmadita en el hombro, pero quiero que también vean que sé conducir, que sé actuar, me preparé, estudié, entonces no estoy peleada con los realities, cualquier trabajo es bueno”, afirmó.

En la entrevista explicó que si hay algo que le gustaría hacer es formar parte del programa pero como panelista. “Va a ser una casa intensa”, dijo.

