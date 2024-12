Cazzu lanzará una nueva canción a meses de su ruptura con Nodal

La cantante argentina Cazzu anunció el estreno de su nueva canción, su primer tema tras su polémica ruptura con el cantante Christian Nodal, padre de su hija Inti.

La trapera sorprendió a sus seguidores al borrar todo su contenido de redes sociales, incluyendo su foto de perfil, dos días después de celebrar su cumpleaños número 31. Esta es una práctica habitual en artistas que planean un anuncio importante.

En el video publicado por Cazzu se puede ver a la cantante parada frente a lo que parece una casa en llamas de noche.

En la descripción, Cazzu anunció que el estreno será el 19 de diciembre a las 6:00 pm hora México y 9:00 pm hora Argentina. Hasta el momento no hay más detalles sobre el lanzamiento de la famosa artista argentina, pero los fans expresaron su emoción por la nueva canción de la cantante urbana, quien está retomando su carrera musical. Hace pocos días la mejor amiga de la cantante, la artista La Joaqui, adelantó que su amiga estaba trabajando en nueva música.

Después de casi dos años de ausencia Cazzu regresó a los escenarios en el Festival de Trap de Argentina, donde ofreció un show enérgico, sensual y en donde interpretó varios de sus más grandes éxitos.

Cazzu decidió alejarse de las redes sociales luego que se desató la polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar. El 23 de mayo Nodal anunció su ruptura con Cazzu, con quien tuvo una relación de casi dos años y procrearon una hija juntos. Dos semanas después Nodal confirmó públicamente su relación con la cantante mexicana Ángela Aguilar. Esto desató rumores de infidelidad que Nodal desmintió en su momento.

Sin embargo, Cazzu decidió no hablar públicamente al respecto, alejarse de las redes sociales y concentrarse en su hija. La única vez que decidió hablar sobre el tema fue hace un par de meses cuando desmintió públicamente a Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal.

Aguilar dijo en una entrevista que al momento de hacer pública su relación todos los involucrados, incluyendo Cazzu, estaban al tanto del romance desde hace meses. Cazzu negó haber tenido conocimiento de esa relación e incluso reveló que cuando Nodal terminó con ella le aseguró que no había otra persona involucrada.

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa, a mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta, ¿hay alguien más?, la respuesta fue no, yo me enteré de la relación entre ellos, como se enteró todo el mundo, a través de redes, me sorprendí, porque yo a ella la conocía”, dijo en una sincera entrevista con el programa argentino PLP.

Sigue leyendo: