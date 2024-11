¿Nodal le dijo o no a Cazzu que estaba con Ángela?, el cantante se contradice

Cazzu realizó una entrevista en donde cuenta su verdad personal sobre la separación con Christian Nodal, en ella admite que su actual respuesta a este tema tiene mucho que ver con la reciente entrevista que realizó Ángela Aguilar en donde ésta aseguraba que nadie había terminado con el corazón roto en esta separación y en donde también desveló que su romance con Nodal venía de meses antes de que se confirmara su romance ante los medios de comunicación.

Para Cazzu las afirmaciones de Ángela fueron un golpe, porque ella no sabía de este romance como tal. Ella no sabía que la relación que Nodal con Ángela venía de meses atrás y asegura que no es cierto que nadie terminó con el corazón roto. Afirma que toda esta situación decidió vivirla en silencio para recomponerse y para volver a empezar, pero que todos estos comentarios de la hija de Pepe Aguilar la llevaron a querer explicar que todo no pasó cómo lo están pintando los actuales esposos Nodal Aguilar.

Esto generó que el intérprete de “Por los besos que te di” realizara un live en donde ha terminado contradiciéndose. Porque en un principio afirma que él tiene los mensajes en donde asegura le informó a Cazzu que él ya tenía una relación con Ángela Aguilar. Para luego decir que no le habló de Ángela como tal.

Todas estas contradicciones del mexicano han generado que el público considere que la verdad de Cazzu es la única válida y que la realidad pública que Nodal y Ángela Aguilar le han querido vender al mundo no es honesta. Por todo lo anterior, las redes sociales han vuelto a estallar en contra de la hija de Pepe y vuelven a señalarla como “la amante” como “la segunda en discordia”.

La periodista Pamela Noa habló de esto en su reciente video de YouTube, en donde literalmente expone las contradicciones de Nodal. Mientras que Maryfer Centeno, grafóloga y especialista en personalidad analizando el lenguaje corporal de Christian en su live, detecta que además de molesto y nervioso, también podría estar mintiendo.

