Alix Aspe de Telemundo a Univision: contó cómo llegó a Despierta América

Alix Aspe desde el inicio se dedicó por completo a su trabajo, convirtiéndolo en su prioridad principal. Este compromiso la llevó a una notable trayectoria en Telemundo, donde fue una de las conductoras más destacadas del programa “La mesa caliente”. Sin embargo, en 2023, decidió regresar a su México natal, buscando reconectar con sus seres queridos y comenzar un nuevo capítulo en su vida.

La conductora rápidamente encontró una nueva oportunidad profesional en TelevisaUnivision. Se unió como conductora de la sección de espectáculos del programa matutino “Despierta México”. Este regreso no solo le permitió reencontrarse con su familia, sino que también le abrió las puertas a un nuevo espacio en el medio televisivo.

Para cerrar el 2024, Aspe alcanzó otro hito significativo en su carrera al unirse a “Despierta América“, programa matutino referente de Univision. Su papel como corresponsal desde México la ha posicionado entre los pocos talentos que trabajan simultáneamente en dos importantes cadenas de televisión nacional. Este logro no solo habla de su talento y dedicación, sino también de su capacidad para adaptarse y encontrar nuevas oportunidades en un entorno en constante cambio.

“Como sabes, hubo algunas reestructuraciones dentro de la empresa y cuando vienen con esta oportunidad me dicen ‘bueno, parece que se abre una nueva puerta para ti dentro de Despierta Américas, vas a ser la corresponsal en México’. Voy a hacer todo lo que tiene que ver con espectáculos, tantos entrevistas, exclusivas, eventos“, expresó en exclusiva para People en Español.

“Fue una sorpresa, pero obviamente la recibí con los brazos abiertos y además me encanta poder ser como esa persona que ha trabajado en ambos países, porque todas las cosas son diferentes, y me gusta también ser como ese link que hay entre TelevisaUnivision ahora que somos una misma empresa“, continuó diciendo durante la conversación.

Alix Aspe dice cómo ha sido recibida en Despierta América

“Aunque ha sido de lejos, me he sentido súper bien recibida. He platicado con Jessi, he platicado con Raúl, con Francisca, con Karla. Hemos estado ahí en contacto con estas primeras participaciones que he tenido. Me he sentido feliz. Ahora nomás falta que haga yo un viaje a Miami para tenerlos cerquita y poderlos abrazar en vivo”, agregó.

