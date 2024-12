Hija de Dennis Rodman lanzó duras acusaciones contra el exjugador: “No es un padre”

Por primera vez en mucho tiempo, la estrella del USWNT y ganadora del oro olímpico en Paris 2024, Trinity Rodman, habló abiertamente sobre la difícil relación que la tenido con su padre, Dennis Rodman, ex estrella de la NBA.

En entrevista en el podcast Call Her Daddy, Trinity reconoció que Dennis “no es un padre. Tal vez por sangre, pero nada más. él está haciendo fiesta las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Le encanta ser el centro de atención y supongo que es la ira que realmente no he podido dejar salir, es difícil para mi”, reconoció Trinity Rodman.

Además, Trinity reconoció que uno de los momentos más felices que ha tenido en su carrera en 2021 en su año de novata y uno de sus primeros partidos, el cual considera no fue del todo feliz por la presencia de su padre.

“Sonó el silbato y me enojé muchísimo. Pensé ‘Me arrebataste este momento feliz. Me jodiste la cabeza una vez más. Y lo hizo muchas veces, creo que sabe lo que hace”, añadió Rodman.

Trinity Rodman se lamentó de la relación con su padre. / AP Photo:Francisco Seco

Respuesta de Dennis Rodman

Dennis Rodman, uno de los jugadores más excéntricos e icónicos en la historia de la NBA, publicó recientemente un mensaje cargado de emotividad y arrepentimiento dirigido a su hija Trinity Rodman.

La disculpa surgió tras la difusión de un episodio del podcast Call Her Daddy, donde Trinity relató episodios de ausencias y dificultades en la relación con su padre.

Poco después de que se hicieran públicas estas declaraciones, Dennis Rodman utilizó su cuenta de Instagram para responder de manera pública a las críticas de su hija. “Lamento no haber sido el padre que querías que fuera, pero de todos modos lo intenté y lo seguiré intentando y nunca me detendré”, escribió.

En su mensaje, también expresó su compromiso de continuar intentando mejorar la relación, incluso ante los obstáculos emocionales y de comunicación que los han separado. “Siempre estoy aquí y te digo todo el tiempo –ya sea tu voz o tu buzón de voz– lo orgulloso que estoy de ti”, agregó el exjugador.

En el mismo mensaje, Dennis reveló algunos esfuerzos realizados en los últimos años para acercarse a Trinity, incluyendo un incidente en el que viajó para verla jugar desde un balcón de hotel, luego de que le pidieran que no asistiera en persona. Esta situación refleja una dinámica familiar compleja, marcada por distancias físicas y emocionales.

Seguir leyendo:

Dennis Rodman arremetió contra Larry Bird y aseguró que estaría “jugando en Europa” en el baloncesto actual

Dennis Rodman viajará a Rusia para abogar por Brittney Griner

Fiel a su estilo: Dennis Rodman aventó la chaqueta con el logo de la NBA en plena foto