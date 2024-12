Itatí Cantoral abrió su corazón y contó su mayor deseo para el 2025

La vida amorosa de Itatí Cantoral ha sido objeto de interés, especialmente tras su separación de Carlos Alberto Cruz, con quien compartió más de 10 años y tuvo a su hija, María Itatí. Desde entonces, la actriz ha mantenido su vida privada en un perfil bajo. Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa “Ventaneando”, ella ha dejado entrever que está abierta a la posibilidad de retomar el amor en su vida.

La actriz expresó con sinceridad que se siente lista para volver a dejar seducirse y que uno de sus deseos para el año 2025 es permitir darle entrada una vez más. También plantea una perspectiva interesante sobre el amor y las relaciones en la etapa de la vida en la que se encuentra. Cantoral, bromeó al comentar que prefiere enamorarse antes que su hija, quien a sus 16 años está en la etapa ideal para vivir su primer amor.

“Claro que sí, para este próximo año, que me sorprenda el amor, ¿por qué no?, el amor mueve al mundo, Ahorita estamos checando a María Itatí, que no la sorprenda demasiado. Todavía no tiene novio, pero estamos a un segundo de que el amor llegue a su puerta verdaderamente”, dijo a Ventaneando.

El contexto de sus declaraciones es relevante, ya que muestra la evolución personal de Cantoral a lo largo de los años. Su relación con Cruz fue una parte significativa de su vida, pero la separación le ha permitido enfocarse en su crecimiento personal y en la crianza de su hija. La decisión de buscar nuevamente el amor refleja una actitud positiva hacia la vida y las relaciones humanas.

El hecho de que Itatí mencione un deseo específico para 2025 subraya la importancia de establecer metas personales. Para muchas personas, el amor renace tras periodos de soledad, y Cantoral parece estar lista para dar ese paso. Su apertura sobre el tema también puede servir de inspiración para quienes han pasado por situaciones similares de desamor.

“El 24 y 31 los pasamos siempre en familia, para mi padre eran épocas muy importantes, no podíamos fallar nadie de la familia. Yo recuerdo que las mejores épocas de mi existencia son las Navidades y gracias a ellos hemos conservado esa unión familiar y para nosotros son días inamovibles”, dijo.

