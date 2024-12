Nuevo dirigente sirio espera que Trump levante las sanciones

El nuevo dirigente de Siria, Ahmed Al Sharaa, pidió a la administración del futuro presidente Donald Trump que levante las sanciones impuestas por Estados Unidos durante el mandato del depuesto dirigente Bashar al Asad, en una entrevista con la cadena Al Arabiya divulgada el domingo.

“Las sanciones fueron impuestas a Siria por los crímenes cometidos por el régimen” de Al Asad, declaró Al Sharaa y añadió que dado que su grupo islamista y los rebeldes aliados lo derrocaron, “estas sanciones deberían ser eliminadas automáticamente”.

“Esperamos que la nueva administración estadounidense (…) levante las sanciones sin tener que iniciar negociaciones“, señaló durante la entrevista con la televisión saudí.

Ahmad Al Sharaa también saludó los “intereses estratégicos profundos” entre Siria y Rusia y expresó su deseo de reconstruir la relación con Moscú, el principal aliado del depuesto al Asad.

Siria y Rusia, “intereses estratégicos”

“Rusia es un país importante (…) Existen intereses estratégicos profundos entre Rusia y Siria”, afirmó. Precisó que “todo el armamento sirio es de origen ruso” y que “numerosas centrales eléctricas están gestionadas por expertos rusos”. “No queremos que Rusia se vaya de Siria como a algunos les gustaría”, añadió.

En otro tema, Al Sharaa que todo el proceso para preparar y volver a escribir una nueva Constitución puede llevar entre dos o tres años y organizar elecciones puede demorarse hasta cuatro.

“Siria necesita un año para que los ciudadanos experimenten cambios radicales en los servicios”, afirmó Al Sharaa.

Quien reiteró la dificultad de establecer un calendario de acciones y elecciones debido a que “más de 15 millones de personas están en el extranjero” a raíz de la guerra civil que estalló en 2011 y que tras la caída del régimen del presidente Bachar Al Asad todavía no ha regresado.

Tiempo para organizar elecciones fiables

“Cualquier elección adecuada requerirá un censo de población completo y eso necesitará tiempo, el contacto legal con las comunidades sirias en el extranjero a través de las embajadas, registrar las muertes, los nacimientos…”, destacó.

“Necesitamos tiempo. Un consenso no es un proceso fácil. Si no, serán elecciones no fiables”, añadió.

En cuanto a la disolución de las facciones, incluido el Organismo de Liberación de Levante (Hayaat Tahrir al Sham o HTS en árabe), dijo que “el grupo ciertamente será disuelto y esto será anunciado en la Conferencia de Diálogo Nacional”.

Con el derrocamiento de Bachar al Asad el pasado 8 de diciembre, el nuevo gobierno sirio se estableció en funciones hasta el próximo 1 de marzo de 2025.

Hasta el momento no ha anunciado ningún calendario de elecciones o detallado acciones en materia de organización política en cuanto expire el plazo del Ejecutivo en funciones.

