Donald Trump sugiere que el atacante de Nueva Orleans era extranjero

El expresidente Donald Trump hizo una declaración polémica en relación con el ataque de este miércoles en Nueva Orleans, al sugerir que el sujeto que mató a 10 personas arrolladas es extranjero, a pesar de que la nacionalidad del agresor aún no se ha confirmado.

Trump, quien ha destacado su postura en contra de la inmigración irregular, hizo referencia al incidente en un mensaje en redes sociales.

“Cuando dije que los criminales que ingresan son mucho peores que los criminales que tenemos en nuestro país, esa afirmación fue refutada constantemente por los demócratas y los medios de noticias falsas, pero resultó ser cierta”, expresó Trump.

Continuó con una crítica al nivel de criminalidad en el país: “La tasa de criminalidad en nuestro país está en un nivel que nadie había visto antes“.

Aunque aún no se ha establecido la nacionalidad del agresor, Trump no dudó en vincular el crimen con la política de inmigración estadounidense y sugirió que este tipo de ataques provienen de individuos que no forman parte de la sociedad estadounidense.

Trump también extendió su solidaridad a las víctimas y sus familias, así como a los oficiales de policía de Nueva Orleans. “La Administración Trump apoyará completamente a la ciudad de Nueva Orleans mientras investigan y se recuperan de este acto de pura maldad”, concluyó en su mensaje.

Foto: Gerald Herbert / AP

La comunidad y las autoridades locales continúan investigando los detalles del ataque, mientras que las declaraciones de Trump siguen generando controversia en el debate sobre la seguridad y la inmigración.

El atacante está muerto

El FBI confirmó este miércoles que el sospechoso involucrado en el atropello masivo en Nueva Orleans murió tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, reseña la agencia EFE. El incidente dejó además a más de 30 pronas heridas.

El atropello ocurrió cuando un camión arrolló a la multitud que celebraba la llegada del Año Nuevo.

Posteriormente, el conductor del vehículo se bajó y abrió fuego contra los presentes, lo que desató un tiroteo con la policía. Durante el intercambio, al menos dos agentes resultaron heridos, aunque su condición se reporta estable.

Las autoridades locales calificaron el incidente como un ataque terrorista y afirmaron que el atropello fue intencional. En una rueda de prensa, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, también se refirió al hecho como un ataque terrorista.

