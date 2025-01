Futbolista europeo denuncia brutalidad policial y racismo tras ser detenido en pleno vuelo [VIDEO]

Horas antes de acabar el 2024, el futbolista belga Stephane Omeonga denunció haber sido víctima de “brutalidad policial” tras a ser detenido en pleno vuelo de Italia a Roma.

A través de su Instagram, Omeonga compartió un video del violento momento que se dio el pasado 25 de diciembre cuando el jugador viajaba de Roma a Tel Aviv. El mediocampista fue retirado por la fuerza de la aeronave luego de que un asistente de vuelo cuestionara la validez de sus documentos de viaje.

En el video se puede apreciar el momento en el que jugador es esposado a la fuerza y retirado del avión. Posteriormente, Omeonga aseguró haber sufrido empujones y golpes por parte de los oficiales.

“El 25 de diciembre fui víctima de la brutalidad policial (…) me esposaron y me sacaron a la fuerza del avión. Una vez fuera del avión, lejos de la vista de los testigos, la policía me tiró violentamente al suelo, me golpeó y uno de ellos me presionó la cabeza con la rodilla”, denunció.

“Me metieron en una habitación gris, sin comida ni agua, y me dejaron en un estado de humillación total durante varias horas. Cuando me liberaron, me enteré de que un policía había presentado una denuncia en mi contra por lesiones supuestamente causadas durante el arresto, a pesar de que estaba esposado”, añadió.

Omeonga también denunció no haber recibido ninguna justificación sobre el arresto. Una acción que consideró como discriminación y sutilmente lo asoció al racismo.

“Este arresto es solo la punta visible del iceberg. Muchas personas que se parecen a mí no pueden encontrar trabajo, no tienen acceso a una vivienda o no pueden participar en los deportes que aman, simplemente porque son negros”, aseguró.

¿Quién es Stephane Omeonga?

Stephane Omeonga es un futbolista belga nacido el 27 de marzo de 1996 en Rocourt, Bélgica. Juega como mediocentro y actualmente es parte del club israelí Bnei Sakhnin en la Liga Premier de Israel.

Su carrera inició en las categorías del Anderlecht desde 2014 hasta 2016. Ese año dio el salto al fútbol profesional para defender por una temporada al Avellino en la Serie B de Italia. Ahí jugó 30 encuentros.

Posteriormente, se marchó al Genoa de la Serie A. Estuvo desde 2017 hasta 2020 y disputó 22 partidos en total. En medio tuvo una cesión al Hibernian de la Scottish Premiership, donde jugó 15 partidos.

También estuvo a préstamo en el Cercle Brugge en la Primera División de Bélgica. Volvió a la Serie B por una temporada para jugar en el Pescara de Italia. 24 partidos después se marchó al Livingston en la Scottish Premiership, donde jugó 57 duelos.

Finalmente, en 2023 aterrizó en el Bnei Sakhnin de la Liga Premier de Israel. Omeonga llegó a representar a Bélgica en la sub-21. Disputó ocho partidos sin goles entre 2017 y 2019.

Sigue leyendo:

· Christian Pulisic señala discriminación hacia jugadores estadounidenses en Europa

· Exjugador de la Premier League, Michael Newberry, fallece el día de su cumpleaños número 27

· FC Barcelona pierde a Dani Olmo cuatro meses después de pagar $60 millones de dólares por su fichaje