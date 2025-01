Liverpool rechazó intento del Real Madrid de fichar a Alexander-Arnold

Fuentes cercanas a ESPN revelaron que el Liverpool rechazó un intento del Real Madrid por fichar al lateral derecho Trent Alexander-Arnold durante la ventana de transferencias de enero.

A pesar de que el contrato de Alexander-Arnold con el club inglés vence en junio, y de que es uno de los jugadores más codiciados por los clubes europeos, el equipo de Merseyside no está dispuesto a dejarlo ir en medio de la temporada.

El defensa internacional inglés es ahora uno de los objetivos prioritarios del conjunto merengue, que tras la lesión prolongada de Dani Carvajal, busca reforzar su línea defensiva. Aunque el Real Madrid inicialmente había considerado esperar hasta el próximo verano para asegurar a Alexander-Arnold de manera gratuita, decidieron adelantarse y realizar una consulta al Liverpool en vísperas de Año Nuevo sobre la posibilidad de concretar una transferencia en enero.

A pesar del interés del Real Madrid, las negociaciones fueron rápidamente descartadas por el Liverpool. Según las mismas fuentes, no se presentó ninguna oferta oficial, y los líderes del club inglés dejaron claro que no están dispuestos a negociar en este momento. A pesar de los rumores, Alexander-Arnold sigue siendo un pilar fundamental en el esquema del Liverpool y no ha mostrado intenciones de abandonar el club en este momento.

Alexander-Arnold no es el único jugador del Liverpool con un contrato que expira al final de la temporada. El delantero Mohamed Salah y el capitán Virgil van Dijk también tienen sus contratos en la cuerda floja. Estos tres jugadores, cuyas futuras decisiones podrían tener un gran impacto en la temporada del club, podrán empezar a negociar con equipos de fuera de Inglaterra cuando se abra oficialmente la ventana de transferencias en enero.

Por su parte, el Liverpool continúa demostrando su fuerza tanto en la Premier League como en otras competiciones. Actualmente, se encuentra al frente de la tabla de la liga inglesa con una ventaja de ocho puntos sobre sus perseguidores, mientras que en la renovada Champions League han ganado todos sus partidos, avanzando con firmeza a la fase eliminatoria.

