ACLU pide a Jenniffer González que confronte a Trump en políticas que afecten a los puertorriqueños

Nueva York – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Capítulo de Puerto Rico, emplazó a la nueva gobernadora de la isla, Jenniffer González, mediante una carta pública, a que adopte políticas que promuevan y protejan los derechos y las libertades civiles de todos los residentes, y que confronte las del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, cuando sea necesario.

El texto divulgado ayer, día de la toma de posesión de González, está firmado por Annette M. Martínez Orabona, directora ejecutiva de ACLU-PR.

En la misiva, la encargada de la entidad le pide a la gobernante que tome decisiones en favor del pueblo sin importar género, raza, orientación sexual, identidad de género, origen nacional o cualquier otra condición.

“Reciba un saludo de nuestra parte con motivo de su toma de posesión como nueva Gobernadora de Puerto Rico. Le recordamos que las y los residentes de nuestro país merecen una vida digna y el pleno respeto de sus derechos humanos. Confiamos en que su administración se guíe por una política pública sólida y consciente, que promueva las protecciones fundamentales de todas las personas que habitan en nuestro archipiélago. Para ello, contará con nuestra colaboración efectiva, con el fin de asegurar el respeto a la diversidad, la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia”, lee el texto enviado a El Diario.

Martínez Orabona procede a expresar su rechazo a las “políticas antiderechos” de Trump, y pide a González hacerle frente a cualquiera que anuncie el presidente que pueda menoscabar los derechos humanos de los puertorriqueños.

“No es un secreto que usted se ha expresado ser seguidora de Donald Trump y ha manifestado su apoyo a su plan de gobierno. Al respecto, la ACLU-PR expresa su enérgico rechazo a las políticas antiderechos anunciadas por el presidente Trump y reafirma que no retrocederá en su defensa de un Puerto Rico libre de discrimen, abuso y violencia. Exigimos que, en su rol de Gobernadora, se enfrente a cualquier política anunciada por el presidente Trump que pueda menoscabar los derechos humanos en Puerto Rico, en particular los de personas migrantes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, la niñez, así como defensores y defensoras del ambiente y de los derechos humanos”, pidió Martínez Orabona.

La ACLU anticipó que combatirán en distintos frentes cualquier política que promueva la censura o atente contra sectores vulnerables en el territorio.

“Cualquier política que promueva la censura o atente contra sectores vulnerables enfrentará nuestra más firme oposición en todos los foros disponibles: en las calles, ante la Legislatura y en los tribunales”, concluye el mensaje.

Durante la juramentación este jueves frente al Capitolio, la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, leyó una carta que el presidente Donald Trump le envío a González con motivo de su entrada oficial como gobernadora del territorio.

En el texto, el republicano le manifiesta a González, excomisionada residente en Washington D.C., su intención de trabajar de cerca con ella para impulsar, entre otras cosas, el desarrollo económico de la isla.

“Espero trabajar de cerca con usted para realizar tu visión de un futuro seguro, próspero y exitoso para todos los puertorriqueños”, indicó Trump por medio de la carta.

“Con su liderazgo, podemos revitalizar la infraestructura esencial de la isla, impulsar iniciativas económicas de impacto, fomentar prácticas comerciales justas y proteger el bienestar de cada puertorriqueño”, añadió el republicano.

“Melania y yo le extendemos nuestros mejores deseos a usted y a su encantadora familia, mientras se embarca en este importante viaje. Que Dios la bendiga a usted y al gran pueblo de Puerto Rico”, concluyó el presidente entrante.

A pesar de la relación agridulce del republicano con Puerto Rico desde el huracán María para acá, la nueva gobernadora ha dicho que mantiene buena relación con Trump y confía en que estrechará la misma para adelantar los intereses de la isla a nivel federal.

Oficialmente, González extenuó su apoyo a Trump durante la convención republicana de julio pasado. Los 23 delegados del Partido Republicano en Puerto Rico votaron a favor de Trump, durante el evento en Milwaukee, Wisconsin, lo que facilitó que el expresidente retornara como candidato del referido partido. En el 2016, los delegados boricuas optaron por el senador de Florida Marco Rubio a quien Trump nominó para secretario de Estado bajo su nuevo gabinete.

Para el momento de la convención, el presidente Joe Biden aún no se había retirado de su aspiración y Kamala Harris no había entrado a escena como nominada presidencial demócrata.

En declaraciones a El Nuevo Día, González indicó que apoyaba a Trump porque Biden no tenía la capacidad de liderar a EE.UU.

“El presidente Biden no tiene la capacidad de liderar un esfuerzo a nivel de la nación para mejorar la economía, y, ciertamente, mover los fondos federales que se aprobaron durante la Administración de Donald Trump para Puerto Rico. Y yo creo que yo voy a ser la mejor herramienta para ser el eslabón de que la situación económica en Puerto Rico mejore en una Casa Blanca de Donald Trump”, expuso.

“Yo creo que han cambiado muchas cosas. El efecto del debate presidencial donde el presidente Trump lucía en total control, y lamentablemente, la situación por la que estaba pasando el presidente Biden que no está en control del gobierno federal; las cosas no se están moviendo, no está ocurriendo. Los fondos federales que se aprobaron para Puerto Rico hace unos años no se han movido; siguen estando ahí. Yo creo que todas esas cosas hay que moverlas”, añadió.

“Yo no tengo que estar totalmente de acuerdo con todas las cosas que el presidente dice, pero puedo estar de acuerdo que él representa en estos momentos la mejor opción para los EE.UU.”, añadió la entonces candidata a la gobernación.

En octubre pasado, en declaraciones a Noticentro por Wapa, González no respondió directamente sobre si reiteraba su apoyo a Trump.

La pregunta se dio tras los comentarios del comediante Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico, cuando llamó a la isla una flotante de basura en un mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Yo me reitero en que no es ningún chiste, y yo creo que más que despectivo, es asqueroso. Fue basura lo que salió de la boca de este señor y nosotros no debemos permitir eso. Yo creo que eso le va a costar a la campaña del presidente, no solamente en los estados en los que hay controversia, sino aquí en Puerto Rico”, declaró la hoy primera mandataria.

Al planteamiento de que algunos estaban pidiendo que le retirara su apoyo al entonces candidato, González contestó: “Volvemos, nosotros no tenemos congresistas, no tenemos senadores. Nosotros no podemos darnos el lujo de pelear con el que salga. Yo voy a trabajar si es con Kamala, con Kamala, si es con Trump, con Trump. No me han visto hablar mal de ninguno de los dos, porque al final del día los puertorriqueños no podemos darnos el lujo de que en el Congreso y la Casa Blanca le nieguen recursos a Puerto Rico. Así que yo voy a trabajar con cualquiera de los dos que salga”.

Las expresiones del comediante comaron la copa de muchos puertorriqueños dentro y fuera de la isla, y en estados clave, a poco para las elecciones. Sin embargo, no parecen haber hecho mucha mella en el resultado electoral, ya que en estados decisivos con amplia presencia boricua como Pennsylvania, Trump prevaleció ante Harris.

Sigue leyendo:

Jenniffer González juramenta como nueva gobernadora de Puerto Rico con el compromiso de resolver crisis energética y apagones

Hombres latinos, incluyendo boricuas, le dieron el voto a Trump en Pennsylvania, confirman líderes demócratas

(Entrevista) Annette M. Martínez Orabona, nueva directora de ACLU en Puerto Rico: “Estamos hartos”

Entrevista: Portavoz de Trump para medios hispanos dice que campaña va por el voto de boricuas en estados clave