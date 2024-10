Entrevista: Portavoz de Trump para medios hispanos dice que campaña va por el voto de boricuas en estados clave

Nueva York – Vianca Rodríguez, la subdirectora de la campaña de Donald Trump para medios hispanos dijo, en entrevista con El Diario, que el electorado boricua es muy importante para su equipo de cara a los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre en los que el republicano se medirá ante la demócrata Kamala Harris.

“Para nuestra campaña son muy importantes al igual que todos los votantes que tenemos pendientes en estos momentos. Lo único que esta vez estamos enfocándonos en esa uniformidad, en esa consistencia en que el mensaje es igual para todos, porque las frustraciones que todo el mundo siente son las mismas, incluyendo nuestra comunidad puertorriqueña. Así que él se está enfocando, el expresidente Trump, en estados como Pennsylvania en enfatizar eso, las situaciones económicas que están sintiendo, el dolor económico de muchos boricuas que quieren comprar su primera casa y no lo pueden hacer en estos momentos por la inflación y el alto costo de vida. El hecho de que les preocupa al salir de sus casas tiene que pensarlo dos veces, especialmente las mujeres, por el alto nivel de crimen…”, argumentó a preguntas de este rotativo.

“Yo he hablado con varios líderes, y muchos señalan que el caso de Puerto Rico, empezando por su relación territorial, es particular, y ya partiendo de ahí, el mensaje debería ser mucho más específico en términos de los puertorriqueños de cara a estas elecciones. Incluso, hay quienes mencionan que los candidatos deberían tener una ‘agenda puertorriqueña’ para atender las necesidades de los puertorriqueños…¿Qué usted piensa de ese argumento? ¿Hasta qué punto lo comparte?”, indagó El Diario.

Life update: I recently started a new role as Deputy Hispanic Communications Director for the RNC & @TeamTrump. I’m excited to do all I can to reach Latinos across the country. Let’s get #QueMalaKamala trending 🔥 #MAGA #Trump2024 pic.twitter.com/eVknQOZqSU — Vianca Rodriguez (@rodzvianca) September 15, 2024

En ese sentido, según la entrevistada, quien recientemente asumió el cargo de portavoz para la comunidad hispana, no se puede perder de vista que los potenciales votantes boricuas en las elecciones del 5 de noviembre viven en Estados Unidos, y, por ende, se fijan en la manera en que los funcionarios manejan los asuntos a nivel federal.

“Yo creo que todos estamos de acuerdo, dentro de la campaña, y en términos delo que sucede en la isla de Puerto Rico, que es muy trágico, porque sí tienen muchos problemas de infraestructura, por muchos años han tenido estos problemas con el gobierno local. Y eso es algo que nos encantaría ver que pueda mejorar, y que pueda mejorar el estilo de vida para todos en la isla. Pero lo que sí es importante, y sé de lo que hablas porque lo he visto, lo he leído de organizaciones que se enfocan en ese alcance a nuestras comunidades, enfocándose en los temas de la isla, es que estas personas viven en la diáspora, por lo tanto ellos también tienen otras preocupaciones adicionales a lo que sucede en la isla que le está afectando directamente el día a día, incluyéndome a mí; a mí me gustaría comprar una casa con mi esposo y no puedo porque el costo de vida está demasiado caro. Todo está demasiado caro. No hay suficientes casas que están siendo construidas actualmente…Pero, además, que la inflación que ha sido empeorada por esta actual Administración demócrata nos ha hecho esa posibilidad mucho más lejana. Entonces, esos son los temas que también nos estamos enfocando, porque es lo más inmediato. Es el alivio inmediato que la gente necesita y busca, y por eso es que nos enfocamos en eso”, abundó Rodríguez quien fue analista del programa Línea de Fuego de Univision.

Trump está “abierto” a discutir tema del estatus de Puerto Rico

En ese contexto, Rodríguez dijo que, si Trump prevalece en la contienda, empezará a mirar más de cerca los asuntos relacionados con Puerto Rico, como el estatus territorial.

“Ahora, cuando llegue Donald Trump a la Casa Blanca, son las conversaciones que ya llevábamos teniendo, que vamos a continuar teniendo, sobre por, ejemplo, el estatus territorial; el hecho de que muchos puertorriqueños, y estamos conscientes de eso, quieren un referéndum para poder decidir sobre lo que va a suceder en el futuro, sea la estadidad, sea independencia, lo que sea que ellos quieran escoger. Entonces, sí vamos a incentivar de que eso también se pueda discutir más adelante. Pero (ahora) lo que queremos enfocarnos es en eso: la economía, el costo de vida y mejorar el estilo de vida de todos”, expuso la miembro del Comité Nacional Republicano (RNC).

“Me llama la atención esto que usted acaba de mencionar sobre el estatus, y le pregunto, ¿debo interpretarlo como que Trump no está en contra de resolver el tema del estatus de Puerto Rico?, porque lo que se ha planteado es que no es prioridad, que Trump no tiene eso en su agenda; y en la plataforma del Partido Republicano, como bien usted sabe, no hay una mención específica sobre ese tema. ¿Cómo lo está mirando Donald Trump en este momento?”, preguntó este periódico.

“Está abierto a que se tenga esa conversación, pero ahora mismo tenemos otras prioridades, y es lo que te llevo reiterando una y otra vez, y eso es el tema económico, el crimen, la inflación. El tema migratorio también nos afecta a nosotros directamente, porque ya hemos visto, por ejemplo, que han cruzado de forma irregular varias personas con récord criminales que no habían sido vetados lo suficiente. Entonces, vienen aquí a la ciudad de Nueva York, por ejemplo; a Aurora (Denver), a diferentes estados a cometer crímenes en contra de estadounidenses, cosa que no hubiera sucedido si tan solo se hubiera prevenido la entrada desde un principio. Así que eso son los temas que hemos estado escuchando de los mismos votantes, de la misma comunidad latina, incluyendo a los puertorriqueños que hemos hablado con ellos en diferentes estados. Y nos están diciendo una y otra vez que para ellos lo más puntual para poder resolver es eso, que le bajen los precios, el costo de vida y que hagan sus comunidades mucho más seguras y que resolvamos el tema de la crisis fronteriza que nos afecta a todos”, insistió.

“En términos del tema del estatus y la plataforma republicana, porque quiero estar clara, el hecho de que no esté la estadidad para Puerto Rico ahí, ¿eso significa que Trump no tiene compromiso con el tema?, porque así es que lo han interpretado algunos sectores. Varios republicanos puertorriqueños, por ejemplo, han dicho lo contrario, que hay espacio incluso en el reglamento para poder discutir eventualmente el tema del estatus. ¿Cuál es la postura real de Donald Trump en cuanto a la plataforma y la no mención específica de la estadidad para Puerto Rico?”, replicó El Diario.

“Esa es la postura, tal como lo han mencionado todos, que el presidente Trump está abierto a tener esa conversación ya cuando llegue a la Casa Blanca. Pero, repito, las prioridades de las personas en estos momentos son la economía, el crimen, la inflación, la falta de seguridad en la frontera. Esos son los temas principales que tenemos que acatar para todo el mundo. Pero se va a tener esa discusión, y se va a tener, porque nunca ha estado él en oposición a esa conversación. Entonces, además de que su dedicación a la isla era tan puntual que él había permitido alrededor de $26,000 millones que fueron aprobados para poder mejorar la infraestructura de la isla luego del huracán María. Y obviamente todos sabemos que fueron otros veinte pesos lo que está sucediendo en la isla de que el dinero ya está llegando; pero, ¿cómo lo están utilizando?, esa es otra conversación que se tiene que tener. Pero la dedicación con la isla y el compromiso está, estuvo y estará nuevamente cuando regrese a la Casa Blanca”, aseguró Rodríguez.

El manejo de fondos federales para recuperación y reconstrucción en Puerto Rico

“Ya que lo menciona, una crítica recurrente a la gestión de Trump en Puerto Rico es, precisamente, el manejo de fondos y el aguante de parte de esos fondos hasta que llegó la Administración Biden. De hecho, la Administración Biden-Harris mucho de lo que menciona al hacer referencia a Puerto Rico es, precisamente, lo de los fondos de reconstrucción. Yo le pregunto a usted, ¿la Administración Trump pudo haber hecho esto de otra manera, en términos de cómo se manejaron esos fondos de reconstrucción para Puerto Rico?”, continuó El Diario.

“Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿no nos está dando el tiempo la razón?, porque muchos lo criticaron en su momento en cómo se estaban procesando los fondos, y esto técnicamente, es un tema que no tiene que ver con la campaña actualmente; pero yo creo que, como puertorriqueña, me di cuenta que tenían toda la razón para poder aguantarse un poquito el proceso dada la intensa corrupción que todavía persiste en la isla en el gobierno actual. Entonces, eso siempre ha existido. Por eso es que tuvieron que implementar diferentes estipulaciones o reglas para que pudieran entonces aprobar los fondos para diferentes organizaciones o las personas o estructuras que las necesitaran para que no cometieran fraude. Yo creo que son medidas sensatas, de sentido común, cuando ya de por sí hay desconfianza en el proceso gubernamental en la isla…”, sostuvo.

“Todavía, en la mente de muchos puertorriqueños, están las imágenes de la visita de Trump a Puerto Rico después del huracán María, lo del papel toalla, y sobre esto hay sectores que le siguen reclamando a Trump por ese proceder en específico. ¿Cree que en algún sentido esto pudiera tener un peso en términos de la decisión de los puertorriqueños en apoyar o no a Trump?”, cuestionó este medio.



“No, porque al final del día es lo más irrelevante. Lo más importante es el hecho de que él logró números históricos de financiación a través de FEMA, del Congreso para poder otorgarle este dinero a la isla; incluso, sobrepasó el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico que es alrededor de $9,000 millones que es mayor dinero que lo típicamente aprobado para la isla…”, alegó.

“El Congreso es el que aprueba esos fondos; FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) es el que los obliga y allá está COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico) en estos momentos que es el que desembolsa. No me queda claro a qué cantidad de dinero se refiere, porque los informes lo que hablan es de la retención del dinero o que no se dio la autorización para proceder con el desembolso de ese dinero”, indagó El Diario.

“Lo que sí se aprobó fueron $26,000 millones. Para poder comparar lo significante de esta cantidad de dinero, por eso puse como ejemplo el presupuesto anual del gobierno anual del gobierno de Puerto Rico que es $9,000 millones para demostrar que esto es mucho más de lo que típicamente tienen ellos como presupuesto…Pero no quiero yo entrar tampoco en el tema de Puerto Rico porque creo que eso no me compete a mí. Yo soy la portavoz de la campaña de Donald Trump y lo que nosotros queremos es mejorar las condiciones de todos los latinos, incluyendo los puertorriqueños. Son otros temas que se pueden tocar cuando él regrese a la Casa Blanca”, recalcó Rodríguez.

En septiembre 18 de 2020, a poco para las elecciones en las que Trump se enfrentaría a Biden, la Administración del entonces presidente anunció la aprobación por parte de FEMA de casi $13,000 millones en fondos federales para Puerto Rico, incluyendo $11,600 millones para nueva infraestructura.

En el comunicado provisto por la Casa Blanca se indica que, con el monto anunciado por el gobierno federal, se habían obligado $26,000 millones para la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María.

El informe de la Administración Trump además señala que los fondos excedían el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico de, aproximadamente, $9,000 millones.

Por otro lado, un reporte de la Oficina del Inspector General, a pedido del Congreso, y que fue divulgado en abril de 2021 confirmó las trabas impuestas para el desembolso de unos $20,000 millones en fondos para recuperación en Puerto Rico.

La mayoría de este dinero correspondía a los programas CDBGDR (Community Development Block Grant Disaster Recovery) y CDBG-MIT (Community Development Block Grant Mitigation) administrados por el Departamento de Vivienda federal (HUD).

El voto boricua en estados clave como Georgia

Por otro lado, la entrevistada afirmó que el voto de los boricuas, particularmente, en estados bisagra tendrá un peso significativo en estas elecciones.

“Vamos al estado de Georgia, porque está bien cerrada la contienda; no hay tantos boricuas como en otros estados, pero sigue siendo un estado importante. Hay casi 150,000 puertorriqueños. ¿Qué peso pudieran tener los votantes puertorriqueños en estados como Georgia, por ejemplo?”, preguntó este rotativo.

“Tienen un peso significativo. Eso es indudable. Lo que sabemos es que en estas elecciones, especialmente en el 2020 fueron tan reñidas, y en muchos de estos estados fueron menos de 100,000 votos con los que ganó Joe Biden. Lo que sí sabemos es que, si tan solo lográramos capturar suficientes votos, por lo menos alrededor de esa cantidad, 100,000 votos, de nuestra comunidad latina, especialmente de los puertorriqueños, nosotros podemos tildar los resultados a nuestro favor, y ganar ese estado. Así es que nosotros sabemos el impacto significante de esta comunidad, que es la mía, y estamos haciendo todo lo posible para poder alcanzarlos para dejarle saber, uno, que está bien apoyar al presidente Trump. Incluso, estamos viendo que hay más boricuas que están públicamente respaldando. Vamos a recordar hace poco la participación hace pocos de artistas como Anuel AA, Justin Quiles; Nicky Jam también se presentó hace poco. Así que estamos viendo ya una normalización de tratar de traerlo al ‘mainstream’, y de que está bien apoyar al expresidente Trump. Antes lo que se escuchaba era, ‘si eres un latino y lo apoyas, es que eres un racista’, y eso no es cierto. La gente lo que desea más que nada es un alivio económico…”, analizó.

“¿Qué usted cree que puede estar mediando en la decisión de un boricua que antes no simpatizaba con Trump o sus medidas a de momento inclinarse a su candidatura?”, prosiguió este periódico.

“Comparando los cuatro años de su Administración con los cuatro de la Administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris. Los puertorriqueños se han dado cuenta de una gran diferencia en esos temas que llevo repitiendo y enfatizando. Es que la economía es lo primero que la gente nota…”, consideró la portavoz de prensa.

“En el caso de Georgia, han habido unos enfrentamientos entre demócratas y republicanos porque la junta electoral aprobó una reglas que entienden los demócratas que se están excediendo en su poder, básicamente; por ejemplo, para la cuestión de la certificación de los resultados; la situación también con el conteo de votos que ahora va a ser a mano. ¿Por qué estas medidas son necesarias, según ustedes?”, cuestionó este medio.

“Las medidas son tan necesarias como las de tener mayor integridad electoral en la isla. Es para prevenir posibles fraudes; para prevenir cosas como que las papeletas no sean contadas; que se pueda incluso verificar las firmas, que la persona que salió a votar es la misma que la persona de la firma. Lo que sí hemos visto, y hemos cuestionado a través de los años desde las últimas elecciones es que en estados como, por ejemplo, Pennsylvania, estaban todavía contando votos que llegaron por correo semanas más tarde y que tampoco tenían ese sello de tiempo para asegurar que esos votos habían sido enviados a tiempo. Son cosas que se pueden arreglar y que pueden ayudar a mejorar nuestro sistema electoral y darle la seguridad y la confianza a las personas de que nuestro sistema es efectivamente seguro y que va a funcionar en el sentido de que va a evitar este tipo de irregularidades o evitar incluso que se cuestione o que se crea que pueda suceder…”, argumentó.

“Lo que dicen los detractores es que Trump piensa que va a perder y entonces tiene que crear este escenario de duda o sembrar duda para poder avanzar electoralmente…”, planteó El Diario.

“Es totalmente falso. Aquí lo que siempre hemos dicho y creemos que la gente merece es un sistema transparente, seguro, libre de irregularidades, libre de la posibilidad de irregularidades, de fraude. Es lo único que nosotros deseamos; independientemente sea por quién vayas a votar, por Trump o para Kamala Harris, es tu voto al final del día. Pero lo que nosotros queremos y exigimos es evitar lo que pasó en el 2020 para que estas elecciones sean lo más eficientes, lo más transparentes posibles…”, replicó.

Reguetoneros boricuas con Trump en Pennsylvania y Nevada

“¿Cuál usted cree que ha sido el impacto que ha tenido en Pennsylvania el llamado de reguetoneros a favor de Trump?, porque fueron tres. Ha habido gente que lo ha tomado bien, ha habido otros sectores que los han criticado en redes, particularmente. ¿Cuál usted cree que puede ser el efecto en términos electorales de ese llamado?”, preguntó El Diario.

“Lo que se está diciendo es que el apoyo de artistas como Taylor Swift al Partido Demócrata; incluso, el de Bad Bunny en las elecciones locales de Puerto Rico, él ya se ha expresado en favor de los candidatos demócratas porque en el 2020 había apoyado a Joe Biden así que no es una sorpresa hacia qué lado se inclina, tiene algún tipo de influencia en votantes que todavía no están tan involucrados en la política…Pero, sí, tiene una influencia a menor escala. Entonces, si no hay un problema con que se haga eso en respaldo a los candidatos demócratas, por qué es un problema cuando salen estas personas como Anuel, Justin Quiles, Nicky Jam a favor de Donald Trump. ¿Por qué de repente es un problema si lo hacen ellos para Trump? Yo creo que va a tener su efecto…ya incluso me lo han dicho varias personas…”, contrastó.

Sobre el momento en que Trump presentó a Nicky Jam como una mujer en el evento en Las Vegas, Rodríguez dijo: “Sencillo, fue un error humano. Yo creo que le podría suceder a Kamala Harris también. Y a Joe Biden cuantas veces no hemos visto que le hayan sucedido varios errores. Pero, inmediatamente, en el momento en que se dio cuenta de su error, se corrigió. O sea que no fue que se quedó tal cual así. Yo creo que es importante eso. Yo siento que los medios están exagerando demasiado en esto cuando lo más importante es que tenemos a un reguetonero, uno de los más famosos a nivel internacional, diciendo, ‘no me importa lo que la gente diga sobre mí’…que está apoyando al expresidente Trump…”.

“Pero, ¿Trump sabe quién es Nicky Jam?”, continuó este medio.

“Claro, y lo conoce muy bien, y ya han hablado por teléfono y todo está súper”, respondió la vocera.

¿Más latinos republicanos?

A juicio de Rodríguez lo que es realmente importante en este debate es que la tendencia de más latinos inclinándose a los postulados del Partido Republicano se mantiene.

“Por un lado, no es sorprendente (que latinos y puertorriqueños) respalden a los demócratas, porque eso es lo que siempre ha sucedido. Los latinos, en su mayoría, eso no es un secreto han apoyado a demócratas, pero lo que es noticioso y lo que es sorprendente es que estamos viendo que esta comunidad que, prácticamente, se inclina a los demócratas se está alejando del Partido; o sea, que los demócratas están perdiendo ese apoyo latino porque se están inclinando ahora más abiertamente a los republicanos. Que tengamos a estas personas tan famosas arriesgándose, podríamos decir, a la cultura de cancelación que es lo que típicamente vemos que les afecta más a los republicanos que a los demócratas, significa que esto es una influencia y un movimiento mucho más grande de lo típicamente antes visto…”, destacó.

“¿Esta inclinación de la que usted habla, es al Partido o a Donald Trump como candidato?, porque hay quienes han planteado una diferencia”, hurgó El Diario.

“Hay de los dos. Hay personas que apoyan al expresidente Trump. Esos son los votos independientes típicamente, que son los que no se inclinan ni para un lado ni para el otro. Pero, lo que estamos viendo y es interesante, es que el voto independiente, incluyendo el de los hispanos, se está inclinando en números mayores a los vistos en el año 2020 hacia Donald Trump. Lo que significa es que para ellos los temas más importantes que se ha visto en diferentes encuestas, incluidos UnidosUS, que por lo menos cuatro de los cinco temas más importantes son los temas que está tocando Trump…”, especificó la puertorriqueña.

“También estamos viendo que se están registrando más hacia el Partido Republicano, porque también se están identificando más conservadores. Nuestra comunidad latina es típicamente mucho más conservadora en diferentes temas, incluyendo por ejemplo el tema del aborto. Sí, hay unos que quieren unas políticas más moderadas, eso también lo han indicado en las encuestas, por eso es importante aclarar, y lo dijo en el debate, que Trump está de acuerdo en que se toque el tema del aborto estado por estado”, puntualizó.

Este artículo es parte de una serie especial sobre el potencial del voto boricua en estados clave en las elecciones del 5 de noviembre. En la próxima entrega abordamos el caso de Carolina del Norte con puntos de vistas de líderes tanto demócratas como republicanos. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para los siguientes reportajes.

