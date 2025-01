Citi Bike subirá de precio por inflación en Nueva York: alternativa al polémico peaje de congestión

Además de la entrada en vigencia este domingo 5 de enero del polémico peaje para circular autos en Midtown y el Bajo Manhattan, al día siguiente se hará más cara la alternativa de las cada vez más populares bicicletas eléctricas Citi Bike.

Según Lyft, que opera el servicio de Citi Bike, desde el 6 de enero los pases de un sólo viaje sin membresía aumentarán de $4.79 a $4.99 dólares en Nueva York. Para los miembros las tarifas por exceso de uso (clásico y ebike) subirán a $0.25 por minuto. El costo de la membresía anual y la mensual para uso compartido reducido no tendrá ningún incremento.

El límite para viajes en bicicleta eléctrica de 45 minutos o menos que ingresen o salgan de Manhattan aumentará a $5 dólares (todos los demás recorridos en bicicleta eléctrica cuestan $0.25 por minuto y no tienen límite). Adicionalmente, desde el 3 de febrero el pase diario para no miembros pasará a costar $25 dólares y las tarifas por exceso de uso del pase diario aumentarán a $0.38 por minuto.

Las nuevas tarifas de enero y febrero pueden consultarse en detalle aquí, según el uso sea en Nueva York o Nueva Jersey. Lyft se justificó diciendo que los ajustes están diseñados para mantenerse al día con los costos relacionados con la inflación.

“Creo que obviamente es un sistema difícil de mantener para ellos. Y necesitan asegurarse de que sea viable financieramente”, comentó a News 12 el usuario Laslzo Cyrop, residente de Crown Heights. “Puede ser costoso, pero queremos alentar el transporte multimodal y mejorar la situación del tránsito en nuestra ciudad. Creo que debemos apoyar esos programas”.

El año pasado hubo dos aumentos de precio en Citi Bike, un sistema de bicicletas compartidas que presta servicio en cuatro de los cinco condados de NYC -El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens-, así como en las urbes vecinas Jersey City y Hoboken en Nueva Jersey. Hay 33,000 bicicletas disponibles en 1,915 estaciones y que hacen más de 131,290 recorridos diarios, según cifras de finales del verano de 2023.

La MTA ha pronosticado que habrá 10% menos automóviles y camiones en las calles después de que comience a cobrarse la Tarifa de congestión (CBDTP, Central Business District Tolling Program), un peaje de congestión vehicular que no tiene antecedentes en el país. Pero quienes se oponen dicen que discrimina a ciertas comunidades, además de que subirían los costos de vida ya de por sí altos en la región. También en el 2do semestre de 2025 está previsto un aumento en las tarifas del transporte público: Metro y buses

La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, la familia o la comunidad, alertó en marzo pasado un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio reciente de 2024 de SmartAsset reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia debe ganar más de $300,000 dólares para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.

Pero los altos costos no garantizan bienestar en la “capital del mundo”: en otro sondeo de 2024 apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en NYC y sólo la mitad planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años.

En diciembre de 2023 el Censo confirmó que Nueva York fue el estado que más perdió población en mudanzas tras la pandemia. En 2022 Nueva York quedó con un curul menos en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a esa disminución demográfica, que se venía manifestando antes de la pandemia y se aceleró desde entonces.