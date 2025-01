William Levy aclara rumores de reconciliación con Elizabeth Gutiérrez

El actor William Levy aclaró si se reconcilió con la madre de sus hijos, la actriz Elizabeth Gutiérrez, cuya ruptura causó polémica durante el 2024. Durante la celebración de Fin de Año, Levy y Gutiérrez celebraron juntos esta importante fecha en compañía de sus hijos Christopher y Kailey. Aunque no posaron juntos en las fotos de esa noche, el hecho de que ambos se reunieran para celebrar el Fin de Año despertó rumores de reconciliación entre los fans de la pareja.

Aunque los rumores apuntaban a una supuesta reconciliación, lo cierto es que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se mantienen separados. El paparazzi Jordi Martin del programa El Gordo y la Flaca de Univision dijo que conversó con William Levy y le preguntó directamente sobre la supuesta reconciliación con Elizabeth Gutiérrez. El actor cubano negó haber regresado con la madre de sus hijos y aseguró que no tiene planes de hacerlo.

“Ayer tuve una conversación con William Levy. (Y dijo) ‘No he vuelto con Elizabeth Gutierrez, ni voy a volver, no pasa por mi cabeza”, le habría dicho el actor al paparazzi.

Elizabeth Gutiérrez despidió el año 2024 con un mensaje en el que asegura que no fue su favorito. Recordemos que este año estuvo marcado por su polémica separación de William Levy tras casi 20 años de relación.

“2024 no fuiste mi favorito pero algún día entenderé porque fuiste así. ¡Salud por un 2025 mejor, lleno de salud, amor, paz y prosperidad”, escribió antes de recibir el Año Nuevo.

El 10 de abril de 2024 Elizabeth Gutiérrez confirmó a la revista HOLA! que se separó de William Levy tras 20 años de relación y dos hijos en común.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, dijo la actriz mexicoestadounidense en la entrevista.

Aunque el actor no ha confirmado tener una nueva relación con otra mujer tras su ruptura con la madre de sus hijos, se le vinculó con la Miss Chile 2024 Emilia Dides. La modelo confirmó que había conversado con el actor y que no estaban en una relación aún, aunque no se niega a la posibilidad.

“No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, dijo la chilena luego del Miss Universo 2024 en una entrevista con Jordi Martin.

