Thalí García aclara que está “libre de cáncer”

La actriz mexicana Thalí García reveló a sus seguidores que tuvo cáncer de piel hace unos meses pero aclaró que se encuentra totalmente sana. El motivo de esta revelación se debe a que en redes sociales surgieron rumores en torno a la salud de la actriz de ‘El Señor de los Cielos’.

Debido a la difusión de esta información, la propia Thalí García aclaró a sus seguidores que en efecto tuvo cáncer de piel en el pasado pero recibió el tratamiento necesario y que actualmente se encuentra totalmente sana.

“Hace unas semanas se filtró la noticia de que tuve cáncer, leí unos titulares super alarmantes. Sí, tuve cáncer de piel, pero me atendí muy super a tiempo, estuve en manos de la mejor dermooncóloga de México… Este tipo de cáncer puede llegar a ser muy agresivo y es más común de lo que creemos”, explicó en un video publicado en sus cuenta de Instagram.

Asimismo la actriz aseguró que actualmente se encuentra “libre de cáncer” y que en el futuro contará cómo fue este proceso. “Más adelante les voy a mostrar un poco del proceso que pasé, pero quería aclararles que en este momento estoy libre de cáncer, estoy super sana, gracias a Dios. Muchísimas gracias por haberse preocupado y por estar tan pendientes de mí”, aseguró.

El pasado 21 de noviembre la actriz se sometió a una cirugía para extirpar un melanoma. Thalí notó una mancha negra en su espalda y luego de una biopsia se determinó que se trataba de una lesión maligna por lo que fue sometida a una cirugía.

“A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme con un espejo. Noté una manchita negra. Llamé a mi hermana y le pedí que me tomara un video para enviárselo a mi doctora Paola Castañeda, mi dermaoncóloga. A ninguno nos gustó lo que se veía… Desde que la doctora vio mi lesión dijo que tenía que operarme. La cirugía se realizó el 21 de noviembre y fue exitosa. Hay distintos tipos de cáncer, como el melanoma que aparentemente era el que yo tenía”, explicó la actriz en una entrevista para TVNotas.

La familia de Thalí García está atravesando el duelo por el fallecimiento de un querido integrante. Se trata de Gabriel Romero, primer esposo de Thalí y padre de su hija Natalia. Thalí y Gabriel tenían una gran amistad a pesar de haberse divorciado hace varios años. Tras su fallecimiento, Thalí le dedicó un sentido mensaje en el que expresaba su profundo amor hacia él.

Se cumplió un mes del fallecimiento de Gabriel Romero y también el que sería su cumpleaños número 40 el próximo 21 de enero. Es por eso que la actriz decidió que celebrará el cumpleaños de su exesposo.

“Vamos a homenajear y celebrar el que hubiera sido el cumpleaños número 40 de Gabriel, el 21 de enero. Voy a mi tierra a llevarle flores y a celebrarlo como a él le hubiera gustado. Todavía me cuesta un poco entender esto que nos pasó y que estamos atravesando como familia, pero el futuro es alentador, las energías están cambiando, todo se está abriendo y quiero mirar este 2025 con mucha esperanza”, expresó.

