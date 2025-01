Bad Bunny celebra el éxito de su nuevo álbum 

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha mostrado feliz por lo bien que le ha ido a su álbum Debí tirar más fotos, en el que le rinde homenaje a Puerto Rico y habla de temas como el amor, el desamor y la migración.

En su cuenta en Instagram, el Conejo Malo lanzó un contenido con el que ha dejado claro que se siente feliz por cómo su público ha recibido este disco.

“No importa cuántas veces uno saque música o un álbum, por lo menos, yo siempre me pongo nervioso el día antes. Uno siempre por más que lo niegue… uno siempre hace las canciones esperando una buena reacción y esperando que a la gente le guste. La noche anterior me preguntaba, ¿diantre a la gente le gustara esto?”, dijo el artista.

En la descripción del material, el boricua afirmó: “Sin duda alguna este es el mejor proyecto de mi carrera, el más especial, el más bonito y con el sentimiento más puro. Se lo dedico a Puerto Rico, se lo dedico a mi familia y mis amigos. Se lo dedico a América Latina. Gracias a todas las personas que formaron parte de este proyecto, sin ustedes nada hubiera sido posible. Los amo”.

En su mensaje, el reguetonero también indicó: “Cuando piensan que lo he logrado y todo y ya nada me puede sorprender, llega la mejor experiencia de mi carrera, este momento. Esta semana ha sido de muchas lágrimas de felicidad y agradecimiento. Mi corazón está con ustedes. Gracias ya, porque si no sigo todo el día. Gracias. Ya. Me fui”.

Muchos de sus fanáticos le han agradecido por su música y por ende le han dejado miles de comentarios en la publicación.

Algunos que le han escrito son: “¡Gracias por este álbum Benito! ¡Cien por cien este álbum ya es de los más arrechos en la historia de la música latino caribeña! Arriba el perreo, la salsa, la bomba y la plena”, “Rompiste”.

Famosos como Olga Tañón también le han indicado: “¡Benito, un boricua como todos nosotros! Has alcanzado llevarnos a más y más lugares en el mundo con tu música y siempre con Puerto Rico de frente! ¡Me encantó la producción! ¡Dios te bendiga y continúa triunfando y siendo tan lindo con todos nosotros!”.

