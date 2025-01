Alex Padilla aspira ganarse un puesto en la selección mexicana 

El nuevo guardameta de los Pumas de la UNAM, Alex Padilla, está enfocado en poder ayudar al equipo en todo lo que pueda para tener un gran desempeño en el presente torneo Clausura 2025 de la Liga MX y ante este motivo se mostró completamente dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguir el pase a la Liguilla y luchar por el título de campeón que está en manos de las Águilas del Club América.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el jugador resaltó su emoción al poder formar parte de un equipo tan importante en México como los Pumas y aseguró que su principal objetivo es poder demostrar todas las habilidades que posee y así poder seguir cumpliendo uno de sus sueños que es militar en la élite del balompié azteca.

“Estoy muy feliz, me siento muy agradecido por la oportunidad, desde pequeñito siempre he seguido a este equipo y ahora mismo tengo el privilegio de defender la portería y me siento orgulloso de eso, se me hizo muy fácil decantarme por este club”, expresó.

“Todo viene porque cuando vivo en Estados Unidos, hace aproximadamente dos años entreno mucho baloncesto y al final los deportes con las manos se me terminan dando muy bien y cuando estoy en mi pueblo mis amigos siempre me decían ponte de portero”, agregó el jugador en sus declaraciones.

Padilla también resaltó que desea llamar la atención de Javier Aguirre con el rendimiento que tenga en la Liga MX y así poder ser convocado para formar parte de la selección de México que irá al Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Yo como mexicano y como toda mi familia mexicana me llena de orgullo defender mi país, intentar llevarlo a lo más alto y ahora me toca pensar en el día a día y se dan estas cosas qué mejor”, manifestó el guardameta mexicano.

“Fuera de la cancha tranquilo, muy observador, me gusta tener todo bajo control y dentro del campo lo vivo mucho, soy muy pasional, intento tener a todo el equipo enchufado en todo momento”, concluyó.

