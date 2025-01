Alejandra Espinoza habla de los incendios en Los Ángeles

Alejandra Espinoza, presentadora y actriz mexicana, sigue dando su apoyo a los afectados en la ciudad de Los Ángeles.

En una reciente transmisión en Instagram, la artista compartió información sobre cómo ayudar a las personas que han perdido sus casas o han tenido que irse de las propiedades producto de las llamas y el humo.

“No solamente las celebridades fueron afectadas en los incendios, no solamente ellos perdieron su casa, sino que personas comunes como nosotros también se quedaron sin hogar”, afirmó.

Además de esto, destacó: “No estoy menospreciando el sentir de todos, somos seres humanos por mucho o por poco que tengamos perder nuestra casa, nuestro patrimonio, es muy fuerte y triste. Sin embargo, siento que los medios de comunicación se han enfocado mucho más en los artistas porque es mucho más impresionante ver quemarse una casa de 25 millones de dólares a una casita aquí al lado”.

Alejandra Espinoza se solidariza con afectados de incendios en Los Ángeles

En la declaración también explicó que su sentir está con todos. “Lo que sea que tengamos, mucho o poco, es por el sudor de nuestra fuente y nos hemos fregado para tenerlo, y sí, es importante para mí decirles eso”.

Alejandra Espinoza, quien ha visitado varios lugares, explicó que hay mucha ropa para los afectados. “Ya no es necesario que sigan donando ropa, que sigan donando ropa para niños, adultos, ya hay demasiado. De hecho, ya no saben qué hacer con tanta cosa y están haciendo llamados a voluntarios para comenzar a separar porque mucha gente aprovechó este momento para ir a dejar que no necesariamente debían haber donado en estos momentos. Lo importante es que hay muchísima gente ayudando, hay mucha gente que se está poniendo la camisa y están viendo cómo apoyan, cómo ayudan”.

Comentó que se ha inscrito en muchos sitios para ser voluntaria, pero en la mayoría están llenos y por ende no ha podido sumarse a algunas iniciativas en la ciudad.

“Yo estoy impresionada con el apoyo que se ha dado”, destacó la famosa.

