Angelique Boyer y Sebastián Rulli no celebran el Día de San Valentín

En el mundo del entretenimiento, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han logrado consolidarse como una de las parejas más estables y admiradas. Luego de diez años de noviazgo, su unión no solo ha sido duradera, sino que también ha desafiado las convenciones tradicionales del amor y las relaciones.

La pareja, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, recientemente estuvo en el programa de radio de Yordi Rosado en EXA para hablar sobre su nuevo proyecto: la segunda temporada de “El extraño retorno de Diana Salazar”, donde protagonizan juntos. Durante la conversación, ambos actores revelaron un dato sorprendente: a lo largo de su relación, nunca han celebrado un aniversario ni el Día de San Valentín.

“No somos de 14 de febrero, ni de aniversario. No, no, tratamos de no ponerle fecha al amor y disfrutarlo siempre. No es algo especial, tratamos de todos los días sorprender a la pareja”, le contaron a Yordi.

Esta elección refleja su filosofía de vida y amor, donde han optado por crear sus propias reglas y circunstancias en lugar de seguir lo que tradicionalmente se espera de una pareja. El hecho de que no vivan juntos también es parte de esta singular forma de entender el amor; según han comentado, esta dinámica les ha funcionado de maravilla.

Sin embargo, Yordi en su programa, mostró curiosidad por conocer si hay diferencias entre ellos y cómo las resuelven y Sebastián dijo que “no quiero pensar que Angie pudiera llegar a la capacidad de sus personajes, no creo”, mientras que ella añadió que con “36 años sí (soy más tranquila), no te voy a decir que a los 20 no era yo una mujer conociéndose, he madurado y hay que desaprender muchas cosas para ya no ser tóxicas y no llegar a esos niveles, hoy en día prefiero mi paz”.

Su participación en “El extraño retorno de Diana Salazar” ha reafirmado su éxito tanto individual como conjunto. La presentación de la segunda temporada de la serie promete seguir capturando la atención de la audiencia, consolidando aún más su lugar en la industria del entretenimiento. En un medio donde las relaciones a menudo están marcadas por la inestabilidad, la historia de ellos se alza como un ejemplo de respeto para una relación sólida y duradera.

