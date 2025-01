Alcalde de Cabo Rojo, Puerto Rico, tras arresto de mujer de Missouri por quemar negocios: “Los turistas siempre van a seguir llegando a nuestras costas”

Nueva York – El alcalde de Cabo Rojo, Puerto Rico, Jorge A. Morales Wiscovitch, dijo que los agentes de la policía municipal actuaron conforme con el protocolo al momento de intervenir con la turista de Missouri en un negocio de El Combate antes de que esta presuntamente le prendiera fuego al establecimiento.

En entrevista exclusiva con este periódico, el ejecutivo municipal argumentó que los resultados preliminares del informe de la pesquisa administrativa que ordenó apuntan a que, tras una llamada al 911, los oficiales retiraron a Danielle Bertothy del Bar Marea, en El Combate, a pedido de los encargados del lugar, quienes supuestamente no estaban interesados en presentar una denuncia criminal.

“La Policía de Puerto Rico le solicita a la municipal si los pueden cubrir porque están atendiendo otra querella de Cabo Rojo. La policía municipal llega, y, cuando ellos preguntan, nadie quiere denunciar; lo que quieren es que se lleven a la persona del lugar. La Policía los ayuda en esa parte y la remueve al Airbnb que está al frente. Por eso, decir que la debieron haber arrestado, pues realmente no es tan fácil”, planteó.

Morales Wiscovitch añadió que los policías se quedaron en el negocio y acompañaron al personal hasta que cerraron. Aproximadamente, una hora u hora y media después, la mujer alegadamente prendió en fuego el espacio de negocios que incluye, además, a Luichy’s Seaside Hotel, Marinera Restaurant y Artesanías Juavia.

“No fue que los policías vieron que ella estaba con un pipote de gasolina y no la arrestaron. Realmente, todo se quedó en orden, y eso (el fuego) fue hora u hora y media después”, insistió.

“Pero, por la información que ustedes manejan, ¿la Policía siguió o no siguió el protocolo?”, preguntó directamente este periódico.

“Claro, claro que lo siguieron, porque lo primero es que ellos están dentro de un local privado, donde hay una persona que ha sido cliente durante el día y está tomada…, y los dueños llaman, parece que estaba un poco impropia, y, cuando llega la Policía, no hay una denuncia, nadie denunció, nadie quiso denunciar. Lo que sí había era una algarabía de las personas vacilando con esta turista. Y no piden denuncia; ellos los dueños lo que dijeron fue, ‘mira, sácala de aquí. Yo lo que quiero es que te la lleves’. Y la Policía colabora con eso y la lleva al Airbnb al cruzar la calle de ese negocio (donde se estaba quedando). Pero allí no ocurrió nunca una denuncia”, respondió.

El entrevistado reveló que, con base en la información que manejan, Bertothy le estaba haciendo insinuaciones al policía que aparece riéndose en uno de los videos de la intervención.

“De la investigación se desprende que la señora (Bertothy), todo el tiempo que lo veía, (decía) que con él se iba, que él era bonito, que esto y lo otro, y ahí la gente pegaba (empezaba) a aplaudir y él se sonrió. Y yo creo que son cosas que hay que mejorar. Tratar de evitar esas sonrisas que puedan ser malinterpretadas, pero ellos hicieron lo que se les pidió”, recalcó el mandatario municipal.

A preguntas sobre si pensaba que, de haber arrestado a la turista en ese momento, se hubiese evitado el fuego, contestó: “¿Quién se va a imaginar que una persona a la hora u hora y media de cerrar un negocio va a venir con un candungo (contenedor) de gasolina a pegar fuego? Yo creo que eso nadie se lo podía imaginar y menos en un pueblo tan tranquilo como Cabo Rojo, pero yo creo que ni en todo Puerto Rico; ¿que una persona tenga en la mente quemar un edificio? Ellos simplemente fueron allí ante una llamada de que había una discusión o una turista borracha. La turista agregó que la habían agredido también. Estaba sentada en el piso, pero ella acusaba al policía de que la había golpeado, porque estaba bien borracha, y los policías la llevan al Airbnb de manera cordial; todo queda bien, regresan y hay una mente maquiavélica, que va, coge un pipote de gasolina y prende un fuego”.

No suspendarán a policía que intervino con turista

El agente, que no ha sido identificado públicamente, había sido removido de sus labores en tanto culminaba la pesquisa. Pero, acorde con los hallazgos, el funcionario adelantó a El Diario que la recomendación no es suspenderlo.

“Al oficial, nosotros lo habíamos puesto fuera de servicio, porque queríamos investigar. Estaba siendo víctima de unos ataques bien fuertes por las redes; no solamente ataques de cómo el debió haber trabajado, sino que también le estaban haciendo burla, bullying”, especificó Morales Wiscovitch.

Aunque describió la investigación como una “bastante completa”, reveló que la persona que, en inicio divulgó las imágenes de cámaras de seguridad de Bar Marea que se hicieron virales en redes sociales, no estuvo disponible para responder preguntas sobre la pesquisa interna de la Policía.

“La investigación fue bastante completa. La única pieza que tal vez no pudimos contactar fue la persona que hizo la denuncia con los videos, que fue la comerciante. Esa persona se contactó en más de seis ocasiones. En tres de ellas, acordaron verse con la Policía y los empleados que estaban investigando, y en ninguna de las ocasiones ella asistió. No sé si no quiso asistir, si no le interesaba, pero nunca se pudo tomar una declaración investigativa de esta persona, y fue bien lamentable, porque ella fue la que revolcó las redes con los videos que publicó. Pero no estuvo disponible para este proceso investigativo en ningún momento”, indicó.

En contraste, el propietario de Luichy’s Seaside Hotel, que además renta los otros establecimientos, acudió a las entrevistas, así como policías y otras personas.

Toman acciones para aumentar la seguridad en zonas como El Combate

El alcalde detalló a este rotativo que, como medida para garantizar mayor seguridad en el municipio, se han reclutado 13 policías municipales y están en proceso de contratar más.

“Lo que pasa es que Cabo Rojo es grande. Aquí tenemos, no solamente Combate, tenemos Boquerón, Buyé, y por eso el reclutamiento de 13 nuevos policías, que entiendo que todavía hace falta reclutar policías adicionales. En algún momento, la policía municipal estuvo en cerca de 70 efectivos. Cuando yo comienzo como alcalde, no llegaban a 30, y reclutamos 13, pero han renunciado unos pocos. O sea, que todavía estamos muy por debajo del punto de gloria de policía municipal, y al igual, la policía estatal tiene que seguir haciendo acuerdos colaborativos para poder reforzar la vigilancia”, expuso.

Adelantó, además, que planean incrementar el patrullaje preventivo en zonas de alta concentración de residentes y visitantes de acuerdo con los recursos disponibles.

En ese sentido, Morales Wiscovitch destacó que, bajo su mandato, se habilitó un cuartel (comisaría) en la zona de El Combate.

“Nosotros cuando comenzamos la Administración, el cuartel de El Combate, que está a cinco minutos de esos restaurantes, estuvo cerrado por muchos años, y lo habilitamos. Por eso fue que esos policías pudieron llegar bastante rápido en las dos ocasiones. El turno no es de 24 horas, pero, al menos, lo estamos abriendo hasta las 12 de la noche, y el cuartel municipal del pueblo entonces trabaja el horario completo”, resaltó el funcionario quien recién juramentó a su segundo término.

Otra medida en agenda es aumentar el número de cámaras de vigilancia en el vecindario.

“Estamos instalando cámaras de seguridad, no te digo que en todo Cabo Rojo 100%, pero en algunos sectores turísticos y el casco urbano, y estamos esperando por la autorización del proveedor de energía eléctrica en Puerto Rico, LUMA, que todo el mundo lo conoce por las controversias que se han generado, porque ya hay muchas cámaras instaladas para ponerlas a funcionar, y eso también nos ayuda para detectar (incidentes)”, abundó.

Adicional, el ejecutivo municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) espera reunirse próximamente con los encargados de negocios y a la comunidad en general para escuchar su sentir y discutir ideas dirigidas a reforzar la seguridad y mejorar la convivencia.

“Vamos a reunirnos con los comerciantes, y, no solamente orientación a los ciudadanos, sino también a los empleados municipales, y así seguir fortaleciendo los conocimientos de los policías municipales, oye, que son muy buenos. Ese mismo policía (del caso de la turista), una semana o dos atrás, habían personas que se estaban metiendo en las casas en el sector aledaño, que se llama el barrio Corozo, y él arrestó a los pillos…”, afirmó.

A juicio del alcalde, la mayoría de los turistas que visitan Cabo Rojo y Puerto Rico, en general, son respetuosos, y no crean problemas, a pesar de otros incidentes reportados en pueblos como Rincón y Quebradillas que involucran a estadounidenses.

“La mayoría de los turistas son muy buenos y vienen a apoyar al comercio local. Yo no puedo juzgar por dos o tres turistas, como dicen que los turistas están agresivos; eso es una minoría. Pero no importa si vienen de Estados Unidos, de Puerto Rico o de Europa, el que proceda mal pues tiene que cumplir y responderles a las autoridades”, sostuvo.

Morales Wiscovitch no anticipa un impacto negativo en el flujo de turistas al municipio a raíz de la divulgación del caso en diversos estados.

“Los turistas siempre van a seguir llegando a nuestras costas. Cabo Rojo es un pueblo bello, no solo por sus atractivos turísticos y sus hermosas playas, sino que es uno de los sitios que donde mejor se come en el mundo entero. En cada esquina de Cabo Rojo, uno consigue el mejor pescado del mundo, comida de todo tipo, lechonera. Siempre los vamos a invitar, y ahora con el balneario de Boquerón, que estamos tratando de convertirlo en un centro de eventos artísticos, culturales y deportivos como lo fue en el pasado, las personas van a seguir llegando. Esto son eventos que pasan en todas las partes del mundo. Es cuestión de seguirnos promocionando”, consideró.

¿Qué pasó en el Bar Marea antes del fuego?

Los comerciantes afectados han cuestionado, entre otras cosas, que los oficiales no tomaron en serio sus quejas sobre la actitud agresiva y problemática de Bertothy, el 1 de enero, cuando rehusaron servirle más bebidas porque supuestamente estaba borracha, alborotando y agrediendo a personal y clientes. Según los encargados de los negocios, los agentes ni siquiera le pidieron su información personal a la fémina.

En parte de los videos de la intervención, se ve al agente, centro de la pesquisa administrativa, riéndose ante la actitud de Bertothy.

En otras imágenes captadas tras el cierre del negocio, se aprecia a una mujer, que sería la sospechosa, cargando un contenedor rojo de gasolina cerca del bar. Otro material audiovisual con el que cuentan las autoridades y también sacado de cámaras de vigilancia presuntamente muestran a Bertothy en el área donde inició el fuego.

La información que maneja la fiscalía federal en Puerto Rico señala que, luego de haber sido llamados una primera vez, oficiales de la policía municipal escoltaron a la mujer hasta el Airbnb en el que se estaba hospedando. Sin embargo, esta regresó al negocio 20 minutos después.

“Esta vez, la acusada actuó de forma más agresiva, por lo que se volvió a llamar a la Policía. Finalmente, se marchó sola”, lee una moción de las autoridades federales para el distrito de Puerto Rico en la que piden que la acusada no sea liberada bajo fianza.

Bertothy, de 36 años, fu arrestada el jueves pasado en la ciudad de St. Peters, Missouri, donde reside, luego de que abandonara Puerto Rico poco después del fuego.

La mujer se suponía que permanecería de vacaciones en ese pueblo costeño de la zona hasta el 11 de este mes.

Audiencia de fianza este miércoles en St. Louis, Missouri

Este miércoles, se supone que se realice una audiencia en el Tribunal para el Distrito Este de Missouri encabezada por la jueza Noelle C. Collins para determinar si se le concederá fianza o no a la sospechosa.

Bertothy enfrenta cargos de incendio intencionado y se expone a hasta 20 años de prisión de resultar convicta tras la acusación de un gran jurado federal.

Este martes, la defensa de la mujer solicitó, mediante una moción, que el tribunal deje en libertad a su clienta bajo condiciones que razonablemente garanticen su comparecencia en el juicio y la seguridad de la comunidad o cualquier otra persona, reportó El Nuevo Día.

Para la fiscalía federal en la isla, Bertothy representa un riesgo de fuga, ya que huyó de Puerto Rico en la mañana siguiente de los hechos.

Sigue leyendo:

Presidente de Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico defiende a agentes en caso de turista de Missouri acusada por fuego

Turista acusada de quemar negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, permanecerá detenida en Missouri

Turista acusada de incendiar negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, enfrenta hasta 20 años de prisión

Concejal de Missouri espera que arresten a turista sospechosa de quemar negocios en Puerto Rico

Concejal de Missouri envía carta a empleadores de turista sospechosa de quemar cuatro negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico

Casi una semana después de incendio de negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, aún no arrestan a turista de Missouri sospechosa