Ariadne Díaz revela que no conoció a su papá

La actriz Ariadne Díaz, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, decidió abrir su corazón y compartir una situación compleja de su vida, que hasta ahora había mantenido en privado.

A lo largo de su carrera, Ariadne quien es conocida por ser reservada en cuanto a su vida personal, en esta ocasión se animó a hablar abiertamente sobre una historia familiar y los momentos difíciles que vivió cuando era niña.

En una emotiva entrevista para el podcast “Mejor Q’ Ayer”, de Luis Ernesto “El Güero” Franco, Ariadne reveló que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su padre.

A pesar de que siempre expresó el deseo de hacerlo, las circunstancias no lo permitieron. Según la actriz, su madre y otros miembros de la familia obstaculizaron su deseo de establecer una relación con él.

“No conocí a mi papá y siempre quise conocerlo, pero lamentablemente falleció y nunca pude hacerlo. No quiero hacer responsable a mi mamá, a mis abuelos o a mi entorno. Para mí era algo muy importante, pero como ellos traían ahí un rollo muy complicado y siempre fue un rotundo no, entonces siento que no se validó esa necesidad mía, así como muchas otras”, reveló.

La protagonista de la telenovela “Papás Por Conveniencia” aseguró que, debido a la falta de empatía que sintió durante su niñez, ella ha procurado serlo con la gente que conoce, pues nunca se saben las batallas internas que alguien está librando.

“Siempre trato yo de ser extremadamente empática porque siento que en buena parte de mi vida no sentí que lo fueran conmigo”, aseguró.

La actriz también mencionó que siempre consideró importante que lo que una persona siente, piensa y dice sea respetado y validado, independientemente de que otros estén o no de acuerdo.

“Lo que sientes es importante y es válido, lo que piensas es importante y es válido, lo que tienes por decir, tu opinión, es importante y es válida”, afirmó.

Para finalizar, Ariadne resaltó que, a pesar de las adversidades y la falta de una figura paterna, logró construir una carrera exitosa y una vida feliz al lado de su esposo Marcus Ornelas y su hijo Diego.

Mira aquí la entrevista

