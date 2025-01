Rodner opinó sobre el look de la prometida de Jeff Bezos en la toma de posesión

La moda en eventos políticos de gran relevancia, como la toma de posesión de un presidente, y refleja el estilo personal de los asistentes, así como suele ser un espejo de las dinámicas sociales de un país. Rodner Figueroa, experto en moda, ha dedicado años a analizar las tendencias y elecciones estilísticas en alfombras rojas y eventos importantes.

En su reciente video en YouTube, Figueroa ofreció un análisis detallado de los atuendos que se exhibieron durante la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump, destacando tanto aciertos como desaciertos de vestuarios y destacó la elegancia de Melania e Ivanka Trump. Ambas, optaron por trajes que, además de ser visualmente impactantes, se alineaban con las expectativas del evento.

No obstante, el análisis de Rodner no se limitó a las elecciones más exitosas. También se centró en la vestimenta de Lauren Sánchez, la prometida del magnate Jeff Bezos, quien generó controversia con su elección de atuendo. Fue objeto de críticas por su escote y un corsé visible debajo de su chaqueta, lo que, según Figueroa se consideró inapropiado para un evento de tal magnitud.

“A mí me gusta que una mujer de origen latino esté comprometida con uno de los hombres más poderosos del mundo, a mí sí me gusta. Si me preguntas a mí, Rodner Figueroa, si yo fuera Lauren Sánchez, si me hubiera vestido así para la toma de posesión, hubiera llevado el traje, pero con un top diferente, a esto le pones una camisa blanca y estás regia“, expresó.

El comunicador señaló que, aunque la moda es una forma de autoexpresión, hay ocasiones en las que es fundamental adherirse a ciertas normas de protocolo y tradición. La elección de Sánchez, aunque audaz, fue vista por muchos como un desliz en un contexto que demandaba un enfoque más conservador y acorde con la solemnidad del evento.

“El error fue dejar el escote al descubierto con el encaje que es sumamente sugerente, sugestivo, sexy y no es adecuado para una toma de posesión presidencial. Este es el estilo de vestir de Lauren, ella es una mujer sexy, ella se vistió de acorde a su estilo, Siempre está vestida sexy, por regla general, y esta no fue la excepción. Hay una cierta coherencia en su forma de vestir”, añadió.

