5 alimentos antiinflamatorios que puedes comprar en Dollar Tree, según una experta

Una alimentación balanceada es uno de los pilares de la salud, y puede resultar costoso si no se maneja la información que permita elegir los productos de acuerdo a las necesidades y a bajo costo. Una experta en gastronomía asegura que leyendo bien las etiquetas se pueden encontrar buenas opciones en Dollar Tree como 5 alimentos antiinflamatorios que logró conseguir con este método.

La desarrolladora de recetas, y economista doméstica profesional (PHEc), Kris Osborne explica en Eating Well que aunque no es un lugar común para buscar alimentos saludables, en Dollar Tree encontró un ahorro sustancial en productos como: salmón y nueces ricos en omega-3, bayas congeladas repletas de antioxidantes y avena llena de fibra.

Osborne explica que la alimentación nutritiva puede ser accesible para todos y que un elemento vital es leer con detenimiento las etiquetas combinados con una compra estratégica para abastecerse de alimentos antiinflamatorios.

Una experta en gastronomía y ahorro familiar explica cuáles son los alimentos antiinflamatorios más económicos en Dollar Tree. Crédito: Shutterstock

Recuerda la importancia de mantener la inflamación a raya para que el cuerpo tenga la capacidad de sanar de lesiones o combatir infecciones.

“Los alimentos antiinflamatorios, como pequeños bomberos, ayudan a calmar la inflamación (el fuego) en nuestros cuerpos a través de sus combinaciones únicas de compuestos bioactivos, antioxidantes y nutrientes esenciales”, agrega.

Aunque para muchos el término “antiinflamatorio” suene a caro, la experta hace sus recomendaciones específicas de los alimentos, no sin antes advertir que en Dollar Tree hay muchos alimentos procesados, por lo que es indispensable leer las etiquetas.

Salmón rosado sin piel ni espinas

El salmón es rico en omega-3, una grasa buena para el corazón Crédito: Shutterstock

Salmón rosado Chicken of the Sea, sin espinas, ni piel, es rico en ácidos grasos omega-3, vitales para la salud, ya que el cuerpo no los puede producir y hay que tomarlos de los alimentos o de los suplementos. Este producto se encuentra en Dollar Tree en paquetes de 2.5 onzas por $1.25. Comenta la experta que compra varias bolsas de salmón para preparar ensaladas, sándwiches, y hamburguesas de salmón.

Una receta rápida consiste en mezclar copos de salmón graso con hierbas frescas, un huevo crudo, pan rallado, una cucharada de yogur griego y mostaza para obtener una comida sabrosa que sirve como entrante, contorno o para rellenar sándwiches.

Verduras congeladas

Las verduras frescas tienen muchos beneficios, pero las verduras congeladas son muy nutritivas, rentables. En Dollar Tree se pueden conseguir de variedad de vegetales por $1,25; el arroz de coliflor pesa 10 onzas y la mezcla de condimentos pesa 12.

La coliflor en arroz de TJ Farms, que Osborne agrega a batidos y salsas para aportar fibra y nutrientes, que son claves para aliviar la inflamación crónica.

También está la Cajun Trinity” de TJ Farms de cebollas, apio y pimientos morrones rojos y verdes, para agregar a las preparaciones ricas en antioxidantes que combaten el daño celular y aportan vitamina C adicional.

Avena natural

La avena es rica en elementos nutritivos y funcionales, ya que es uno de los pocos cereales que se comercializa en su forma completa, conservando todas sus partes. Crédito: Shutterstock

La avena es uno de los alimentos considerados antiinflamatorio por ser rico en antioxidantes y fibra natural. En Dollar Tree la avena tradicional Sunco Natural. La experta compra de cuatro a seis bolsas a la vez de una libra, ya que es uno de los productos que más consume.

La avena contiene compuestos especiales llamados avenantramidas que son de 10 a 30 veces más potentes como antioxidantes en comparación con los compuestos polifenólicos que se encuentran típicamente en otros cereales, explica.

Nueces en mitades y trozos

5 porciones de nueces a la semana se asocia con una mejor función cerebral en la vejez. Crédito: Shutterstock

Otro de los productos recomendados para comprar son las bolsas de 2 onzas de nueces. Los frutos secos son ricos en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal. Como hemos mencionado, el omega-3 es un nutriente clave para la salud cardiovascular y fuente de energía de buena calidad y tiene efecto saciante que disminuye el apetito entre comidas. Recientemente, la FDA incluyó las nueces entre los alimentos “saludables”.

La cantidad recomendada de nueces al día es de 30 gramos, se puede comer como snack, agregarse a las ensaladas, postres, avena, yogur y salsas.

Bayas congeladas

Las bayas son ricas en compuestos químicos vegetales. beneficiosos que pueden ofrecer protección contra el daño del ADN. Crédito: Shutterstock

Bayas congeladas en presentación de 20 onzas por $3, es uno de los más caros que encontró, aunque admite que es una de las mejores ofertas. Los arándanos y las fresas son el ingrediente antiinflamatorio lleno de antioxidantes, que son eficaces para prevenir las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión. Los frutos rojos se pueden agregar a los batidos, yogur, avena trasnochada, postres y jaleas.

Sigue leyendo: