Carlo Ancelotti alabó al uruguayo Fede Valverde: “Es el jugador más completo del Real Madrid”

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alabó la figura del uruguayo Fede Valverde, del que dijo que es “el jugador más completo en el fútbol”.

“Fede es un jugador completo y muy importante. Puede cubrir muchas posiciones y en todas lo hace perfectamente. Es muy difícil encontrar a un lateral derecho como él. Para mí es complicado ver la mejor posición para el equipo en cada partido. Puede ser que en uno le necesitamos más de lateral y en otro como pivote”, destacó.

“La elección la hago yo, el jugador siempre está disponible. Nunca me pide nada. Es su fuerza para ser seguramente el jugador más completo en el fútbol porque puede cubrir muy bien todas las posiciones posibles. Podría jugar también como central sin ningún problema”, añadió Ancelotti.

🤩 Los elogios de Ancelotti a Fede Valverde: "El jugador más completo que hay en el fútbol" pic.twitter.com/k0Bunz7rjo — MARCA (@marca) January 24, 2025

Junto al rendimiento continuo de Fede Valverde, el futbolista con más minutos en el Real Madrid, el técnico italiano resaltó en su comparecencia el buen momento de Rodrygo, dos pilares para levantar al Real Madrid tras la derrota de la Supercopa de España y enlazar tres victorias consecutivas.

Flores también para Rodrygo

“De Rodrygo lo que destaca en este momento es la continuidad que no ha tenido en el pasado que era un jugador que destacaba mucho en algunos partidos y menos en otros. Ha marcado muchos goles y ha dado asistencias. Ha sido continuo en el juego“, dijo valorando los ocho tantos y tres asistencias del delantero brasileño en sus nueve últimos partidos.

Confirmó ‘Carletto’ que podrá contar con Aurélien Tchouaméni en Pucela tras “un pequeño problema” y dijo que Eduardo Camavinga recortará las tres semanas de plazo que se le diagnosticaron en su lesión muscular. “Camavinga no puede estar disponible pero muy pronto lo estará, la próxima semana”, desveló.

También valoró la mejoría de Dani Ceballos que se ha ganado un hueco en el equipo titular. “Ha aportado mucho en este periodo, ha vuelto a su mejor versión después de muchos problemas con lesiones y teniendo en cuenta que, a veces, no le he dado los minutos necesarios para coger forma. Ahora el equipo esta mas seguro con balón con él. En los partidos importantes puede jugar sin que tenga que quitar a ninguno de los delanteros que tenemos”.

Importancia de Vinícius

En una rueda de prensa en la que varias preguntas fueron enfocadas al interés de Arabia Saudí con una oferta mareante a Vinícius Junior, Ancelotti respondió a todo con calma tras reconocer que en sus últimas comparecencias mostró una imagen que no le gustó.

“Estos días he reflexionado un poco porque me he enfadado demasiadas veces en las ruedas de prensa y no tengo que hacerlo. Se por qué fue pero tengo que estar tranquilo y controlado. No me molesta que me preguntéis de Vinícius”, afirmó.

¿Le molesta a Ancelotti que le pregunten por Vinicius? La reflexión del técnico del Real Madrid para no enfadarse en rueda de prensa pic.twitter.com/mSHsEvYGLk — MARCA (@marca) January 24, 2025

Centrado en la visita al Real Valladolid, dio máxima importancia al duelo ante el colista en el que defenderá liderato, descartando realizar rotaciones. “El objetivo es claro, hemos llegado a ser líderes y tenemos que conservar la posición en un momento importante de LaLiga”.

“Le doy al partido la importancia que merece. Tenemos que conservar el liderato y voy a meter el mejor equipo posible porque el partido más importante es el de mañana. Es un calendario exigente pero poco a poco estamos cogiendo el ritmo bueno para ilusionarnos”, resaltó.

Seguir leyendo:

Cruz Azul exige que Martín Anselmi regrese a los entrenamientos

Padre de James Rodríguez resalta su calidad: “Será imposible igualar”

Uruguayo Ronald Araújo firma renovación hasta 2031 con el FC Barcelona