Drew Barrymore revela por qué se retiró de la actuación

La actriz Drew Barrymore, quien comenzó su carrera siendo apenas una niña, sorprendió a propios y extraños hace varios años cuando decidió alejarse de la actuación en pleno apogeo. Ahora, en una reveladora entrevista con AARP the Magazine, la estrella de “E.T.” reveló las profundas razones detrás de esa decisión.

La actriz, quien creció bajo los reflectores de Hollywood y encontró en los sets de filmación su segundo hogar, enfrentó una encrucijada personal a sus cuarenta y tantos años.

“Me encontraba en mis cuarenta y tantos, y no estaba aprendiendo a ser un individuo sano e independiente, ni cómo ser la madre que soñaba en convertirme. Entonces ponerme en la piel de otras personas, no me ayudaba a percibir esa situación en ese momento. Y las incontables horas que me tomaba hacer películas, eran horas que no compartía junto a mis hijos. No pensaba hacer más eso”, aseguró Barrymore.

Las extensas jornadas de rodaje comenzaron a alejarla de su verdadero objetivo: ser la madre que aspiraba a ser para sus hijas, Olive y Frankie.

“Las incontables horas que me tomaba hacer películas, eran horas que no compartía junto a mis hijos. No pensaba hacer más eso“, explicó la actriz, evidenciando cómo la exigente naturaleza de su profesión entraba en conflicto directo con sus prioridades maternales. Esta realización la llevó a tomar una decisión radical.

En otra parte del artículo, Drew, habló sobre el divorcio que atravesó en el 2016 con Will Kopelman, y expresó:

“Mi familia soñada se desmoronaba, y yo ya no sabía ni cómo caminar. En mi vida había tenido que crecer de golpe, pero en ese momento ya no entendía qué edad tenía. Solo sabía que mi vida era muy pesada, dolorosa y triste, y durante mucho tiempo me sentí así. Aunque eventualmente, gracias a Dios, pude recuperarme. Yo tenía dos hijos a cargo y debía resolver eso”, confesó.

Drew Barrymore tiene dos hijas, Frankie y Olive, y esta no es la primera oportunidad en la que se refiere a su deseo por no volver a la actuación, porque su búsqueda tiene que ver con “no ser nadie más que ella”.

En una entrevista anterior, admitió: “Simplemente, necesito ser yo misma. En este momento, actuar no es algo emocionalmente disponible para mí”.

Drew comenzó su carrera actoral con apenas seis años con su icónico papel en “E.T.” y continuó con éxitos como “Scream”, “Charlie’s Angels” y “50 First Dates”, entre otras.

Actualmente, Barrymore ha encontrado un nuevo equilibrio como presentadora de su propio programa de entrevistas, “The Drew Barrymore Show”, una plataforma que le permite mantener su conexión con el público mientras gestiona un horario más flexible con su vida familiar.

Sigue leyendo:

· Drew Barrymore revela que celebró su décimo cumpleaños en un bar de Nueva York

· Drew Barrymore reveló cuál fue su cita más aterradora: “Creí que él iba a matarme”

· Drew Barrymore pide $8.45 millones de dólares por su casa en los Hamptons