Selena Gomez responde a político republicano que sugirió que la deportaran

La cantante y actriz Selena Gomez causó controversia al publicar un video en el que se mostraba muy afectada por las deportaciones masivas de latinos de Estados Unidos. Tras la publicación de este video, Sam Parker, candidato al Senado republicano, sugirió que la actriz de ‘Emilia Pérez’ debería ser deportada.

“Deporten a Selena Gomez”, escribió el político republicano en respuesta a un post que aseguraba que Selena Gómez proviene de una familia de “inmigrantes ilegales mexicanos”.

A través de sus historias de Instagram, Selena Gomez respondió a Sam Parker con el siguiente mensaje: “Ay, Parker, Parker. Gracias por las risas y la amenaza”.

En el video publicado el 27 de enero, Selena Gomez lloraba mientras lamentaba las deportaciones de latinos que no cuenten con documentación en Estados Unidos, una política impulsada por el presidente Donald Trump.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo”, dijo entre lágrimas.

“No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, concluyó. Además, agregó la frase “Lo siento” en la historia junto con un emoji de una bandera de México.

La exestrella de Disney borró el video poco después debido a las fuertes críticas que recibió. Luego de eso la artista publicó un mensaje en sus historias en donde dijo: “Aparentemente no está bien mostrar empatía por las personas”, escribió la actriz.

Tras la respuesta de Selena Gomez, Sam Parker publicó otro tuit en tono de burla: “Selena Gomez me respondió. El nacionalismo estadounidense ha vuelto. Con un pequeño empujón de Selena Gomez”.

Selena Gomez se ha mostrado muy interesada en la situación de los inmigrantes en Estados Unidos debido a sus raíces latinas. En 2019, la artista produjo un documental titulado Indocumentados y escribió un ensayo para la revista Time en el que detalló la historia de su familia como migrantes que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.

“La inmigración ilegal es un tema en el que pienso todos los días, y nunca me olvido de lo bendecida que soy por haber nacido en este país gracias a mi familia y a la suerte que tuvieron en aquel contexto”, escribió Gomez en su ensayo de 2019.

