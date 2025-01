“Together”: La película de terror que ha obtenido un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes

A solo unos meses del estreno de grandes cintas como “The Substance”, “Nosferatu”, entre otras, las cuales han sido catalogadas como algunas de las mejores producciones del 2024 dentro del género del terror, parecía difícil pensar que una película de las mismas magnitudes pudiera comenzar a generar tanto “hype” aún sin estrenarse en cines: “Together”.

Luego de compartir pantalla en diversos proyectos como “The Disaster Artist”, “Horse Girls” y “The Little Hours”, Alison Brie y Dave Franco vuelven a trabajar juntos en esta cinta que, sorprendentemente, ha logrado obtener un 100% de aprobación dentro del sitio especializado Rotten Tomatoes.

Y es que a comparación de grandes cintas como la recién oscarizada “The Substance”, la cual recibió un 89% de aprobación en el mismo sitio, esta pequeña producción ya ha logrado superar a otras importantes películas.

¿De qué trata “Together”?

Dirigida por el debutante Michael Shanks, “Together” narra la vida de un matrimonio que se muda al campo con la intención de recuperar su relación, la cual se encuentra en una grave crisis por diversos factores.

Sin embargo, y siguiendo diversos subgéneros de terror como el home-invasion o incluso el folk horror y el body horror, la tranquilidad de la pareja se ve interrumpida por la presencia de un invitado inesperado que pone en predicamento sus planes.

Su mezcla de sangre implacable, entidades sobrenaturales y drama de relaciones tiene todos los ingredientes para una película de género destacada. Si el revuelo en los festivales se traduce en un éxito generalizado, ‘Together’ podría ser una de las películas de terror más comentadas de 2025, consolidando a la pareja como un dúo creativo capaz de ofrecer una narrativa verdaderamente audaz, a menudo desquiciada” Screenrant

¿Cuándo se estrenará “Together” en cines?

Hasta el momento, y luego de su exitoso debut en el Festival de Sundance 2025, un certamen reconocido por su variedad de producciones, la cinta tiene previsto estrenarse en agosto de este mismo año.

Es de destacar el respaldo de la empresa cinematográfica estadounidense NEON tras la cinta, la cual fue responsable de una de las mejores producciones de terror del año anterior, “Longlegs”, además de la multipremiada cinta “Parasite” del año 2020.

Además de “Together”, el 2025 contará con importantes cintas del género como “The Monkey”, “The Conjuring 4”, entre muchas otras.

