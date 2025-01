La polémica de Lili Estefan por opinar de las deportaciones en EE.UU.

Lili Estefan opinó hace unos días sobre las deportaciones en los Estados Unidos, que se han intensificado poco después de la llegada de Donald Trump al poder.

En el programa El Gordo y la Flaca, la conductora de televisión dijo: “Hay gente que son deportadas a lo mejor porque se les olvidó renovar una visa y ya llevaban muchos años aquí. Hay otra gente que, ¿me entiendes? Es muy lamentable, porque cuando tú te pones a mirar con emigrantes, porque conocemos a muchos, que son gente buena, que han venido a aportar, han venido a trabajar, pero caen bajo ese tramito de la ley que te dicen, si te perdonamos a ti, hay que perdonar a 50, 70 o mil que se les olvidó hacer lo mismo que tú: renovar una visa”.

¿Qué dijo Lili Estefan de las deportaciones?

Sin embargo, su compañero Raúl de Molina estuvo en contra de esta opinión y por eso le dijo: “Sí, pero tú no puedes comparar a la gente que cometió crímenes con la otra gente que están trabajando muy duro, que han llegado aquí y se han superado. Como yo lo dije aquí hace un momento, este es un país de emigrantes. La ciudad más importante del mundo es Nueva York y está llena de migrantes, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, del mundo entero y eso es lo que la hace la ciudad más importante del mundo”.

El comentario de Lili Estefan ha causado mucho revuelo en las redes sociales, pues muchos consideran que sus palabras no fueron las mejores.

Algunas críticas que le han dejado por esto son: “Sacaron a Rodner Figueroa por comentarios poco afortunados hacia una primera Dama, ¿qué esperan para darle el adiós a Lili Estefan?”.

Otros afirmaron: “Decepcionada de Lili”, “¿Lili no es de Cuba?”, “Raúl es increíble ser humano, tiene los pies bien puestos en la tierra”, “Ella no se acuerda que es de Cuba”, “Es lamentable la falta de empatía. Los que no han sufrido pobreza no tienen idea de lo que significa tener la esperanza en un lugar donde hay más oportunidades”.

