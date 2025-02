Conoce los perfumes favoritos de Adamari López

Si hay algo que le gusta a Adamari López es contarle a su público parte de los detalles de su vida, desde cómo es su casa, algunas de sus rutinas diarias y cosas tan personales como los perfumes que más le gusta usar.

En su cuenta en Facebook, dijo: “Aquí platicando con ustedes de los perfumes que uso. Hace un tiempo les describí todos los que tenía en este lugarcito, les dije que me encantan los perfumes porque me encanta oler bien. Yo creo que uno de mis favoritos son los Bond, el Bond No. 9, es espectacular. Es uno de los perfumes que cuando uno quiere no pasar desapercibido es un perfume que te pondrías poner”.

Explicó que usa dos versiones, el Chez y el Agua de Nueva York. “Es divino, divino, son un poquito caritos, a veces vienen especiales y cuando compras dos, te regalan uno”.

Otro de los que mencionó fue el Baccarat Rouge 540. “Es un olor delicioso, suave, que te lo puedes poner durante todo el día. Tiene excelente fijador y cuando te lo pones no hay quien no diga ‘qué bien hueles, qué rico hueles. Es sutil, pero delicioso”, comentó Adamari López.

Pero en los gustos de la boricua también hay algunos quizás inesperados, pues comentó que tiene el Les Sables Roses de Louis Vuitton. “Es riquísimo, tiene super fijador, es un perfume, diría yo de hombre, pero que lo puede usar también la mujer. Es unisex, tiene excelente fijador y me encanta ponérmelo cuando voy a salir o cuando voy de viaje, porque como fija tanto, uno sigue oliendo bien, no importa cuántas horas tienes de vuelo“.

En su top incluyó al perfume Ex Nihilo. “Es una línea de perfumes muy buenas, son un poquito más exóticos, pero son super ricos”, dijo.

También comentó que este en particular, el Fleur Narcotique lo lleva cuando va a conocer a alguien por primera vez, porque siente que no es un olor común y tiene muy buen fijador. “Es de esos perfumes que pienso que son inolvidables”, destacó.

Por último, afirmó que otro de sus favoritos por su frescura es un splash de Kenneth Cole, que incluso lleva en su casa. “Se llama Reaction y me lo pongo mucho, mucho, mucho, sobre todo cuando estoy en la casa y siento que ya no tengo olor”, dijo.

Sigue leyendo:

• El vision board de Adamari López incluye una pareja entre sus deseos

• Adamari López confiesa que se ha llevado cosas de los hoteles en los que se ha quedado

• Adamari López cuenta el susto que pasó con su mascota en el comienzo del 2025