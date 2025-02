Dmitry Bivol desmerita la pelea entre Benavídez vs Morrell

El boxeador ruso Dmitry Bivol aseguró que no tiene ningún tipo de interés por lo que vaya a ocurrir en el combate que protagonizarán los pugilistas David Benavídez y David Morrell en su combate para ser considerado como el rival mandatorio del ganador en el enfrentamiento que tendrá el ruso contra su compatriota Artur Beterbiev.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para Fight Hub, donde le preguntaron si tenía algún favorito para este combate y rápidamente aseguró que no tenía ningún interés en ver dicho duelo hasta el punto de ni siquiera estar interesado en poder verlo.

“No sé, y no me importa lo que vaya a pasar entre ellos, para serte honesto. Simplemente no me interesa. De Morrell no he visto ninguna de sus peleas”, expresó Benavídez al considerar que no tiene ninguna preocupación sobre el resultado que ocurra.

A pesar de estas fuertes declaraciones Dmitry Bivol se mostró consciente de que existen grandes posibilidades de tener que enfrentar al ganador de este duelo entre Benavídez y Morrell; esto siempre y cuando sea el vencedor del enfrentamiento contra Artur Beterbiev para hacerse con sus títulos mundiales.

“Para serte honesto no pienso mucho en su pelea, porque tengo mis propios asuntos con Beterbiev, pero entiendo que me pregunten qué es lo que sigue si gano esta pelea. Solo estoy enfocado en mi pelea, y ya después pensaré en mi futuro, quizás vaya al peso crucero o no, también hay otras peleas interesantes. Turki Al-Alshik me dijo que quiere verme en crucero, o hacer la mandatoria con Benavidez o Morrell, y ambas son buenas peleas. Si tengo buenas ofertas para peleas que la gente esté interesada en ver, las tomaré, por supuesto”, agregó.

Pelea Canelo vs Crawford

El ruso también habló sobre el enfrentamiento que podría ocurrir entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford; en sus palabras destacó que esta será una gran pelea aunque reconoció que la diferencia de divisiones entre ambos será el mayor problema para llegar a un acuerdo.

“¿Por qué esta pelea es interesante? Por los estilos. El estilo de Crawford no es un estilo cómodo para Canelo, el problema es que la diferencia de peso no le beneficia. Crawford se ve grande, también es alto, pero no estoy seguro de que sus habilidades en el ring puedan ser las mismas contra rivales más grandes como Canelo. Él quiere la pelea, y está trabajando para esa pelea, hace sparring con peleadores más grandes”, concluyó en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Marco Barrera asegura que David Benavídez debe volver a las 168 libras

–Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 1 de febrero de 2025

–David Benavídez le manda advertencia al Canelo: “Crawford es un buen peleador”