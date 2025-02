Dwyane Wade revela que fue operado de un tumor cancerígeno

El histórico jugador de baloncesto y estrella del Miami Heat de la NBA, Dwyane Wade, reveló que se sometió a una cirugía en el año 2023 para extirparse un tumor cancerígeno que tenía en el riñón derecho y que estaba poniendo su vida en riesgo.

Estas declaraciones las realizó el ya retirado deportista durante una entrevista ofrecida para el podcast ‘The Why with Dwyane Wade‘, donde habló sobre todo el proceso al que se tuvo que someter para poder superar esta enfermedad y lo complicado que llegó a ser en su momento al tratarse de un delicado tratamiento.

Wade, que es tres veces campeón de la NBA, enfatizó que antes del 2023 estaba presentando “varios problemas estomacales y urinarios”; tras someterse una tomografía se reveló finalmente que tenía un tumor en el riñón que luego de varios exámenes médicos se determinó que era cancerígeno.

Al ser descubierto este problema de salud varios de los doctores que lo atendían le recomendaron someterse a una cirugía para poder extirparlo y así evitar mayores daños en el organismo que habrían terminado con su vida; tras aceptar le terminaron retiraron un 40% del riñón.

“Gracias a Dios que me operé. Creo que fue la primera vez que mi familia me vio débil. En ese momento fue el punto más bajo que he sentido en mi vida… Estaba peleando mucho. Y una cosa que nunca quieres es que tu familia te vea débil. No quieres que te vean en tus momentos de debilidad. Pero tenía que hacerlo”, expresó el antiguo jugador en sus declaraciones.

“Como hombre nunca quieres que tu familia te vea débil. No quieres que te perciban débil y no quieres que te vean en tus momentos de debilidad. Pero tenía que hacerlo”, agregó en sus palabras.

Wade se retiró de la NBA en la temporada 2019 tras 16 años jugando profesionalmente de los cuáles 15 de ellos fueron con el Miami Heat; en ese lapso ganó sus tres anillos de campeonato y fue seleccionado en 13 oportunidades para formar parte del All-Star Game.

A lo largo de su carrera dejó un promedio de 16.7 puntos, 3.5 rebotes, 5.4 asistencias y 1.5 robos por partido en un total de 1,054 encuentros disputados de manera profesional en el mejor baloncesto del mundo.

