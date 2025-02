Samira Jalil vivió tremendo susto en las calles de Miami

Samira Jalil es reconocida en la televisión hispana por ser creadora de contenido y experta en realities. Al día de hoy ha sido parte de La Casa de los Famosos, tercera temporada, y también estuvo participando en “La Isla: Desafío Extremo”.

Recientemente visitó Miami porque estuvo como invitada en varios programas de Telemundo, esto además le permitió realizar turismo en la ciudad, sin embargo, un día caminando por la calle se llevó tremendo susto, cuando vio que un hombre dentro de un vehículo la veía a lo lejos cuando al mismo tiempo se tocaba de manera imprudente.

El susto y el enojo la golpeó por partes iguales. Terminó no sólo temblando y hablando con sus seguidores en las historias, con lágrimas de ira y frustración.

La molestia de Samira, según dijo, no era por ella, porque se considera una mujer fuerte, pero por la calla transitan niñas que no tienen porqué estar expuestas a las actividades degeneradas de esta persona. Samira terminó hablando con la policía, para alertarlos sobre lo que estaba pasando por las calles; les aseguró que del impacto no tuvo tiempo para reaccionar y tomarle una fotografía a la placa del vehículo, pero sí se puso a sus órdenes, porque se quedó con su rostro grabado en la memoria.

Samira y los realities de Telemundo

De las franquicias que maneja Telemundo, a Samira sólo le hace falta ingresar a “Los 50”, “Top Chef VIP” y/o a La Casa de los Famosos All-Stars.

De todos los anteriores, el nombre de Jalil suena muchísimo para la edición All-Stars y algunos creen que junto a ella estarán Lupillo Rivera, Alfredo Adame, Nacho Casano, Lewis, Niurka Marcos, Salvador Zerboni, Paty Navidad, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, Luca Onestini, Laura Bozzo, Manelyk González, Dania Méndez, Julia Gama y Rey Grupero entre otros.

Pero de momento vale afirmar que ninguno de éstos ha sido confirmado por la cadena, aunque muchos aseguran que ya firmaron contrato y que este martes ingresarán a la casa más famosa de la televisión hispana.

