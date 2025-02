Cristina Porta deja un mensaje en IG con el cual muchos creen que confirma que pronto será parte de Televisa

Cristina Porta estuvo en México y no necesariamente participando en programas de Telemundo. Al día de hoy, la cadena no cuenta con una entrevista de parte de la periodista española. No así creadores de contenido mexicano, con los que muchos aseguran que podría haber generado alianzas para cuando en julio del presente año ingrese a La Casa de los Famosos México, la cual dará inicio el 27 de julio con Galilea Montijo en la conducción.

En su cuenta de Instagram, Porta escribió un mensaje que ha hecho que muchos crean que se esconde un guiño hacía Televisa.

Su mensaje se lee de la siguiente manera: “Llevo dos semanas sin publicar ni post ni reels. Justo antes de coger un avión. Venía para una semanita pero México me ha atrapado. Me pasa que cuando estoy disfrutando mucho me olvido un poco de las redes. Por eso no me considero influencer. No vivo para mostrarlo. Este reels es muy simple. Tan simple como que estoy feliz”.

“Este año ha empezado con muchas sorpresas. Aunque eso no es algo nuevo para mí. Aquí no existe el plan A o el B. Hay C, D, E, F… y qué increíble que la vida te cambie la ruta, te enseñe nuevos paisajes y te brinde nuevos sentimientos. Dice mi amigo Matías que le han cambiado a su amiga, que en Madrid no estoy igual de activa y contenta. Y tiene algo de razón. Me he olvidado de las preocupaciones, de lo que no puedo controlar y estoy únicamente centrada en exprimir el HOY. Y la verdad es que estoy coleccionando unos “hoy” maravillosos”“.

Para muchos el toque importante está en el uso de la palabra “hoy”, en primer lugar en grande y luego entre comillas. “Hoy” es el nombre del programa matutino de Televisa, razón por la cual algunos creen que todo está relacionado con este importante detalle, que para algunos será nimio y para otros será una literal declaración de intenciones.

Además, el contacto con “Hoy” o con Televisa pudo haber venido de Nacho Casano, quien recientemente estuvo participando en la competencia de baile, “Las Estrellas Bailan en Hoy” y recordemos que Nacho, en los últimos meses, se ha hecho muy amiga de la periodista española.

