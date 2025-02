Clovis Nienow viaja a México, ¿estará en La Casa de los Famosos All-Stars?

El actor y presentador mexicano de televisión Clovis Nienow subió una historia a su cuenta en Instagram en la que se le vio a bordo de un avión rumbo a México. Por ahora no queda claro si su visita al país es para formar parte de La Casa de los Famosos All-Stars o para la grabación de contenido especial para el show Hoy Día, al que pertenece.

Por ahora, el artista no ha dado mayores declaraciones, pero muchos usuarios están especulando que estará en esta competencia de la cadena Telemundo.

Algunos mensajes que han dejado los usuarios son: “Aleska y Clovis en la casa. Va a hacer una bomba. Yo creo que Clovis va a hacer panelista y Aleska en la casa”, “Me encantaría verlo, pero si entra espero que no se ponga a llorar y mendigarle amor a Aleska”, “Queremos a nuestro Clovis en la Casa de los Famosos All Stars”.

Otros escribieron: “Va detrás de Aleska”, “A mí me gustaría”.

Hace unos días, Clovis Nienow confirmaba en el programa Pica y Se Extiende que recibió invitación para estar en el reality, en el que participó en la cuarta temporada y se ganó el cariño de muchos fanáticos de este formato.

“Me acaban de hacer una oferta para entrar a La Casa de los Famosos, entonces la estoy analizando porque sí me gustaría estar ahí. Estoy viendo, ya el 4 de febrero se estrena”, dijo.

Acerca de las razones por las que le gustaría volver, dijo: “Ha pasado muy poco tiempo, pero me gustaría seguir compartiendo. Yo sé que la gente me conoce, le puse el corazón a todo lo que hice, entonces me quedo pendiente, pero nada, que la gente me siga conociendo”.

De ser cierto que Clovis regrese a La Casa de los Famosos se generará mucho revuelo, ya que su ex, Aleska Génesis, está confirmada para vivir esta experiencia, por lo que podrían moverse muchas cosas dentro de la convivencia gracias a esta expareja.

También se habla de la posibilidad de que sea panelista, un rol clave en las galas, pues opinan de los distintos momentos y personajes del reality show.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera le responde a Patricia Corcino, rumbo a La Casa de los Famosos All-Stars

· Jimena Gállego y Javier Poza aseguran que no saben quiénes entrarán a La Casa de los Famosos All-Stars

· Toni Costa dijo el nombre de uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos: All Stars’